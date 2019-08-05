подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 августа 2019, понедельник, 11:26 127
Финансы 2019-08-05T12:45:02+03:00
Українські Новини
Стали известны крупнейшие получатели НДС в июле

Стали известны крупнейшие получатели НДС в июле

Компании "Арселор Миттал Кривой Рог", "ММК им. Ильича" и "Запорожсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июле.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Арселор Миттал Кривой Рог" – 1 049,732 млн гривен, "ММК им Ильича" – 725,869 млн гривен, "Запорожсталь" – 544,051 млн гривен, Полтавский ГОК – 294,250 млн гривен и Никопольский завод ферросплавов – 223,873 млн гривен.

Объем возмещения НДС в июле составил 10,405 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 8,095 млрд гривен, Одесской области – 297 млн гривен, Запорожской области – 247 млн гривен и Львовской области – 217,7 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне государственный бюджет выполнен с дефицитом 8,5 млрд гривен из-за дальнейшего замедления роста доходов (до 1,1% г / г).

Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен.

Больше новостей о: Госказначейство НДС Налог Возмещение НДС

Архив
Новости
Кабмин создал Институт развития образования для реформы среднего образования 12:57
Нацполиция придумала способ борьбы с неугодными СМИ, - сайт "Корреспондент" 12:47
Забастовки в Гонконге вынудили отменить более 150 рейсов 12:37
Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 млн 12:36 Пресс-релиз
Суд отменил увольнение экс-замначальника департамента ГПУ Суса, совравшего в декларации 12:34
больше новостей
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде 14:30
Гривна к доллару показала лучший результат роста в мире 14:12 Инфографика
больше новостей
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Смерч в Приморске Скриншот youtube.com/ИА«Одесса - медиа»
Видео дня: в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги 15:56
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok