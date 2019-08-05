Стали известны крупнейшие получатели НДС в июле

Компании "Арселор Миттал Кривой Рог", "ММК им. Ильича" и "Запорожсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июле.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Арселор Миттал Кривой Рог" – 1 049,732 млн гривен, "ММК им Ильича" – 725,869 млн гривен, "Запорожсталь" – 544,051 млн гривен, Полтавский ГОК – 294,250 млн гривен и Никопольский завод ферросплавов – 223,873 млн гривен.

Объем возмещения НДС в июле составил 10,405 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 8,095 млрд гривен, Одесской области – 297 млн гривен, Запорожской области – 247 млн гривен и Львовской области – 217,7 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне государственный бюджет выполнен с дефицитом 8,5 млрд гривен из-за дальнейшего замедления роста доходов (до 1,1% г / г).

Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен.