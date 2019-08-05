Двое одиозных "слуг народа" выступили против системы "Большого брата" в Раде

Блогер и писатель Максим Бужанский и журналист Александр Дубинский, выигравшие выборы в Раду по мажоритарным округам от "Слуга народа", выступили против внедрения системы "Большой брат", которую предложил ввести их однопартиец Дави Арахамия. Об этом оба заявили в своих блогах на Facebook и YouTube, сообщает "Страна".

По мнению Бужанского, внедрение системы превратит депутатов в послушных роботов. Блогер с сарказмом предложил не останавливаться на киберслежке за депутатами и начать запирать их в собачьи будки.

"Что сложного? Заперли на ночь в будки, телефоны забрали, покормили. Утром построение, выдали телефоны, строем провели в парламент. По дороге нужно хором петь какую то песню, чтоб не общались между собой... Проголосовали, построились, и по будкам", - написал Бужанский.

Скриншот: max.buzhanskiy/Facebook

Журналисту не понравилась идея тотальной слежки, взятая из классического романа-антиутопии ХХ века.

"В романе Оруэлла "1984" Большой брат - символ тотального контроля над людьми и нацией. Это тоталитаризм, прообразом которого был в том числе Сталин. Уж чего-чего, а Сталина нам в парламенте не хотелось бы", - отметил Дубинский.

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Как сообщали Українські Новини, Дубинский назвал некомпетентным однопартийца от "Слуги народа", а Максим Бужанский предлагает гнать Лигачеву и "Детектор медиа" со встреч с советником Президента.

Кроме того, Бужанский хочет отменить языковые квоты в СМИ.