Двое одиозных "слуг народа" выступили против системы "Большого брата" в Раде

Блогер и писатель Максим Бужанский и журналист Александр Дубинский, выигравшие выборы в Раду по мажоритарным округам от "Слуга народа", выступили против внедрения системы "Большой брат", которую предложил ввести их однопартиец Дави Арахамия. Об этом оба заявили в своих блогах на Facebook и YouTube, сообщает "Страна".\r\nПо мнению Бужанского, внедрение системы превратит депутатов в послушных роботов. Блогер с сарказмом предложил не останавливаться на киберслежке за депутатами и начать запирать их в собачьи будки.\r\n"Что сложного? Заперли на ночь в будки, телефоны забрали, покормили. Утром построение, выдали телефоны, строем провели в парламент. По дороге нужно хором петь какую то песню, чтоб не общались между собой... Проголосовали, построились, и по будкам", - написал Бужанский.\r\n Скриншот: max.buzhanskiy\/Facebook\r\nЖурналисту не понравилась идея тотальной слежки, взятая из классического романа-антиутопии ХХ века.\r\n"В романе Оруэлла "1984" Большой брат - символ тотального контроля над людьми и нацией. Это тоталитаризм, прообразом которого был в том числе Сталин. Уж чего-чего, а Сталина нам в парламенте не хотелось бы", - отметил Дубинский.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=FQmHUZ61GWk" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Дубинский назвал некомпетентным однопартийца от "Слуги народа", а Максим Бужанский предлагает гнать Лигачеву и "Детектор медиа" со встреч с советником Президента.\r\nКроме того, Бужанский хочет отменить языковые квоты в СМИ.