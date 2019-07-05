Россия заплатит Совету Европы все долги после восстановления их в правах

Россия полностью выплатить задолженность перед Советом Европы, для этого нужно пройти соответствующие государственные процедуры. Об этом заявил в пятницу, 5 июля, замминистра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

"Мы заявили позицию уже давно, как только будут полностью восстановлены права нашей делегации, мы взносы полностью возместим", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия выплачивать задолженность по взносам за 2017-2018 годы

Он добавил, что састь этой задолженности уже возместили и "продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры".

Как сообщали Українськi Новини, в ПАСЕ огорчены отказом Украины от наблюдения ассамблеи за выборами в Раду.

Ранее председатель Рады Андрей Парубий выступил против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады.

Кроме того, МИД собрался жестко отвечать ПАСЕ за решение по России.