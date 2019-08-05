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05 серпня 2019, понеділок, 08:58 46
Зовнішня політика 2019-08-05T12:00:04+03:00
Українські Новини
Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини

Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини

Прапори Британії і ЄС. Фото: vladtime
Прапори Британії і ЄС. Фото: vladtime

У той час, як Росія заплатить Раді Європи всі борги після відновлення їх у правах, голова британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи у зв'язку з масовими затриманнями і побиттям демонстрантів у Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву депутата-консерватора, постійного представника Великобританії в Раді Європи Крістофера Івона в Facebook.

"Лише кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала, щоб відновити права Федерації, і вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам ПАРЄ. Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні і нам потрібно буде повернутися до нього, коли ПАРЄ збереться на свою фінальну пленарну сесію на початку жовтня. Картини, які ми спостерігали (у Москві - ред.), є неприпустимими й нечуваними", - підкреслив він.

"Телевізійні сюжети показують, що методи, які використовуються для "підтримання порядку" під час передвиборчого етапу виборів до Московської міської думи, є зовсім не пропорційними до будь-якої загрози для громадського порядку. Жорстокість, з якою кийки використовуються чоловіками, які можуть не бути звичайними офіцерами поліції, однозначно вкрай неприпустима у будь-якому цивілізованому суспільстві", - сказав Гейл.

"Російська Федерація порушує Конвенцію про права людини, і реакція на мирні демонстрації чітко показує, чому переважна більшість членів делегації парламенту Великої Британії, з усіх партій, продовжила чинити опір відновленню прав російській делегації та підтримала збереження санкцій до такого часу, як Російська Федерація матиме намір і буде здатною дотримуватися положень Конвенції", - каже Гейл.

Як повідомляли Українські Новини, посол заявив, що ПАРЄ вимагала від Росії звільнення моряків для повернення в асамблею.

Тим часом Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.

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