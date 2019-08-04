В Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків

У Станиці Луганській не можуть почати розмінування мосту. Фото: Деловая столица

У Станиці Луганській не можуть почати розмінування мосту. Фото: Деловая столица

У Станиці Луганській не можуть почати розмінування мосту через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків. Про це повідомляє штаб ООС.

Як зазначив керівник української сторони Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін Олександр Борщевський, піротехнічні роботи повинні відбутися не тільки на прилеглих до КПВВ територіях, але і на ділянці біля зруйнованого мосту, щоб почати його ремонт.

"Існує розуміння з боку Спостережної місії ОБСЄ щодо вирішення цього питання. Але, на жаль, поки немає реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій про початок цих робіт. Основна причина, чому не відбувається початок робіт по ремонту моста – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування зі сторони незаконних збройних формувань", - додали в штабі.

Повідомляється, що запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій та допуску до проведення робіт немає.

Як повідомляли Українські Новини, Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.

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