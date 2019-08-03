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03 августа 2019, суббота, 17:40 59
Президент 2019-08-03T18:41:25+03:00
Українські Новини
Зеленский допускает, что американских лоббистов в его интересах мог нанять кто-то другой

Зеленский допускает, что американских лоббистов в его интересах мог нанять кто-то другой

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы Зеленского
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы Зеленского

Президент Владимир Зеленский отрицает, что во время президентской кампании сотрудничал с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, и допускает, что кто-то другой мог заключить контракт в его интересах, но без его ведома.

Об этом он сказал журналистам в Трускавце (Львовская область), передают Українськi Новини.

"Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником и никого об этом не просил", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в отчете Signal Group Consulting нет его подписи.

При этом он допустил, что лоббистов в его интересах мог нанять кто-то другой.

"Я не знаю. Наверное. Они же там вранье не пишут. Кто-то - возможно. Я этого не делал. Мне это не нужно. Я никому никакой копейки не платил", - сказал он.

Впервые СМИ сообщили о сотрудничестве Зеленского с американскими лоббистами в середине апреля.

Тогда команда Зеленского официально опровергла данную информацию.

"В связи с очередной волной дезинформации, распространенной в СМИ накануне второго тура выборов Президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией "Сигнал Груп", - говорилось в сообщении.

Информация на сайте Министерства юстиции США в разделе о контрактах американских лоббистов FARA (Foreign Agents Registration Act) свидетельствует о заключении Signal Group Consulting контракта на работу в интересах Зеленского и партии "Слуга народа" 12 апреля.

17 июля Signal Group Consulting подала в Минюст отчет, согласно которому получила почти 70 тыс. долларов за работу на Зеленского в период президентской предвыборной кампании.

Согласно ему, сотрудничество компании с Зеленским ("Слуга народа") через посредничество Маркуса Коэна завершилось 21 мая - на следующий день после инаугурации Зеленского.

За последние 6 месяцев Signal Group Consulting получила от Коэна 60 тыс. долларов платы за свои услуги и еще 9 372 доллара возмещения расходов (более 1,8 млн гривен суммарно).

Как сообщали Українські Новини, команда Владимира Зеленского ранее уже отрицала информацию о сотрудничестве с лоббистскими компаниями


Ранее украинский бизнесмен Виктор Пинчук, который  тайно посетил АП, платил сотни тысяч американскому лоббисту за уроки английского.

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