Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший

Президент Володимир Зеленський заперечує, що під час президентської кампанії співпрацював з американською лобістською компанією Signal Group Consulting, і допускає, що хтось інший міг укласти контракт в його інтересах, але без його відома.

Про це він сказав журналістам у Трускавці (Львівська область), передають Українські Новини.

"Я ніколи ніким не користувався. Мені не потрібно лобі. Ви знаєте прекрасно, яка довіра до мене людей. Я ніколи не зустрічався з жодним лобістом, з жодним посередником і нікого про це не просив", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що в звіті Signal Group Consulting немає його підпису.

При цьому він допустив, що лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший.

"Я не знаю. Напевно. Вони ж там брехні не пишуть. Хтось - можливо. Я цього не робив. Мені це не потрібно. Я нікому жодної копійки не платив", - сказав він.

Вперше ЗМІ повідомили про співпрацю Зеленського з американськими лобістами в середині квітня.

Тоді команда Зеленського офіційно спростувала цю інформацію.

"У зв'язку з черговою хвилею дезінформації, поширеною в ЗМІ напередодні другого туру виборів Президента України, офіційно заявляємо: команда Володимира Зеленського не залучала жодних лобістських компаній або агентств для організації візиту нашого представника в США. У нас немає контракту з компанією "Сигнал Груп", - говорилося в повідомленні.

Інформація на сайті Міністерства юстиції США в розділі про контракти американських лобістів FARA (Foreign Agents Registration Act) свідчить про укладення Signal Group Consulting контракту на роботу в інтересах Зеленського і партії "Слуга народу" 12 квітня.

17 липня Signal Group Consulting подала до Мін'юсту звіт, згідно з якою отримала майже 70 тис. доларів за роботу на Зеленського в період президентської передвиборної кампанії.

Згідно з ним, співпраця компанії з Зеленським ("Слуга народу") через посередництво Маркуса Коена завершилося 21 травня - наступного дня після інавгурації Зеленського.

За останні 6 місяців Signal Group Consulting отримала від Коена 60 тис. доларів плати за свої послуги і ще 9 372 долари відшкодування витрат (понад 1,8 млн гривень сумарно).

Як повідомляли Українські Новини, команда Володимира Зеленського раніше вже заперечувала інформацію про співпрацю з лобістськими компаніями.

Раніше український бізнесмен Віктор Пінчук, який таємно відвідав АП платив сотні тисяч американському лобісту за уроки англійської.