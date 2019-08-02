Американские лоббисты отчитались о работе на поднятие имиджа Зеленского

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского. Об этом сообщает Голос Америки.

Лоббисты отчитались о выполненных работах в Вашингтоне в апреле - мае 2019. Команда Зеленского утверждала, что никого не нанимала.





Согласно документам, представленным в Министерство Юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $ 60,000 и возмещение расходов $ 9,371.80.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.



В отчете Signal Group сообщает о проведенных встречах: Институт Катона, Государственный Департамент, CSIS, Центр Карнеги, офис когресмена Брэндона Бойла, бывший сенатор Норм Колман, Совет по национальной безопасности.

Также сообщается о "встрече / экскурсии" в Белом Доме 17-го апреля. Signal Group контактировала с медиа организациями CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.



Компания отчитались об ужине в одном из вашингтонских ресторанов на сумму $ 1,912.90 и немалые расходы на такси и лимузин, не поленились включить расходы на чашечку кофе в гостинице Sofitel на $ 7,60.





В общем, за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле - мае 2019 года, Signal Group получила 69,371,80 долларов.

Как сообщали Українські Новини, команда Зеленского отрицает информацию о сотрудничестве с лоббистскими компаниями.



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