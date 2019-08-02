подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 16:02 67
Политика 2019-08-02T16:02:01+03:00
Українські Новини
Американские лоббисты отчитались о работе на поднятие имиджа Зеленского

Американские лоббисты отчитались о работе на поднятие имиджа Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского. Об этом сообщает Голос Америки.

Лоббисты отчитались о выполненных работах в Вашингтоне в апреле - мае 2019. Команда Зеленского утверждала, что никого не нанимала.

Согласно документам, представленным в Министерство Юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $ 60,000 и возмещение расходов $ 9,371.80.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

В отчете Signal Group сообщает о проведенных встречах: Институт Катона, Государственный Департамент, CSIS, Центр Карнеги, офис когресмена Брэндона Бойла, бывший сенатор Норм Колман, Совет по национальной безопасности.

Также сообщается о "встрече / экскурсии" в Белом Доме 17-го апреля. Signal Group контактировала с медиа организациями CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.

Компания отчитались об ужине в одном из вашингтонских ресторанов на сумму $ 1,912.90 и немалые расходы на такси и лимузин, не поленились включить расходы на чашечку кофе в гостинице Sofitel на $ 7,60.

В общем, за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле - мае 2019 года, Signal Group получила 69,371,80 долларов.

Как сообщали Українські Новини, команда Зеленского отрицает информацию о сотрудничестве с лоббистскими компаниями.

Ранее Пинчук платил сотни тысяч американскому лоббисту за уроки английского. 

Больше новостей о: Владимир Зеленский Лоббисты Американские лоббисты

Архив
Новости
Гривна на межбанке снова обвалилась почти на 20 копеек 16:40
СБУ, журналисты, или провокация спецслужб: Богдан рассказал, кого подозревает в "сливе" его заявления в сеть 16:15
Причин для протестов ферросплавщиков нет, необходима модернизация предприятий, - Кухар 16:06
Американские лоббисты отчитались о работе на поднятие имиджа Зеленского 16:02
ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку 15:50
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов 14:32
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok