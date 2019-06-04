Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту США за репетиторство, - FARA

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук, который на днях тайно посетил АП , платил сотни тысяч американскому лоббисту за уроки английского.

Об этом стало известно из новых документов поданных в Минюст США в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов США (FARA), пишет Голос Америки.

Документы подал зарегистрирован американский лоббист Даг Шоен.

Целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащения, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика", - говорится в документах.

New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen—the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort-tied Ukraine report to Greg Craig—reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for... "tutoring" https://t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9 — Anna Massoglia (@annalecta) 2 июня 2019 г.

"Новые документы поданы согласно FARA лоббистом Даґом Шоен - иностранным агентом Виктора Пинчука, который, по сообщениям принес скандально известный отчет связанного с Манафорта по Украине Грегу Крейгу - отмечает прохождение сотен тысяч долларов от украинского олигарха за ..." репетиторство ", - обратила внимание в своем твите исследовательница Центра ответственной политики США Анна Массолия.

Речь идет об отчете 2012 года в отношении заключения Юлии Тимошенко, которая, к тому времени была одним из основных политических конкурентов Януковича.

Виктор Пинчук работает с Даґом Шоен для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года, указывают документы, поданные ранее в Министерство юстиции США. Даг Шоен близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Клинтона в 1996 году.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СМИ сообщили, что Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, а у Зеленского рассказали о причинах его тайного визита.

Тем временем, Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности. А Коломойский заявлял, что активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко.