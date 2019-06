Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту США за репетиторство, - FARA

Об этом стало известно из новых документов поданных в Минюст США в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов США (FARA), пишет Голос Америки.

Документы подал зарегистрирован американский лоббист Даг Шоен.

Целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащения, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика", - говорится в документах.

New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen—the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort-tied Ukraine report to Greg Craig—reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for... "tutoring" https://t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9