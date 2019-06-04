подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
ONLINE
4.06.19 11:00 Круглый стол: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками"

04 июня 2019, вторник, 08:52 86
Политика 2019-06-04T08:57:18+03:00
Українські Новини
Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту США за репетиторство, - FARA

Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту США за репетиторство, - FARA

Пинчук. Фото: Радіо Люкс FM
Пинчук. Фото: Радіо Люкс FM

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук, который на днях тайно посетил АП, платил сотни тысяч американскому лоббисту за уроки английского.

Об этом стало известно из новых документов поданных в Минюст США в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов США (FARA), пишет Голос Америки. 

Документы подал зарегистрирован американский лоббист Даг Шоен.

Целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащения, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика", - говорится в документах.

"Новые документы поданы согласно FARA лоббистом Даґом Шоен - иностранным агентом Виктора Пинчука, который, по сообщениям принес скандально известный отчет связанного с Манафорта по Украине Грегу Крейгу - отмечает прохождение сотен тысяч долларов от украинского олигарха за ..." репетиторство ", - обратила внимание в своем твите исследовательница Центра ответственной политики США Анна Массолия.

Речь идет об отчете 2012 года в отношении заключения Юлии Тимошенко, которая, к тому времени была одним из основных политических конкурентов Януковича.

Виктор Пинчук работает с Даґом Шоен для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года, указывают документы, поданные ранее в Министерство юстиции США. Даг Шоен близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Клинтона в 1996 году.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СМИ сообщили, что Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, а у Зеленского рассказали о причинах его тайного визита. 

Тем временем, Зеленский поговорил с Пинчуком об ответственности. А Коломойский заявлял, что активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко.

Больше новостей о: США Виктор Пинчук Минюст США

Архив
Новости
Руководителем избирательной кампании Аграрной партии стал Олег Корбан 09:30
Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья 09:25
Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка 09:15
Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту США за репетиторство, - FARA 08:52
Facebook впервые назначил менеджера в Украине 08:25
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok