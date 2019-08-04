Балканський циклон охопить зливами майже всю Україну: синоптик попередила про шторм і холод

У неділю, 4 серпня, значну частину України охопить циклон з Балканського півострова, який буде супроводжуватися сильними зливами, грозами, градом та шквалами.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Хто перебуває на Півдні України, південному сході, в Приазов'ї, у Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах, на Сході України - туди прямує активний циклон! Обережно", - попередила синоптик.\r\nПри цьому в приморській зоні висока ймовірність шторму - купання краще відкласти.\r\n\r\nКрім того, більшу частину України охопить сильний вітер, тому варто уникати старих великих дерев з гілками і білбордів.\r\nНа заході України очікуються періодичні дощі, а на півночі - без істотних опадів. У Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях - дощі - від невеликих до помірних. Але всюди очікується посилення північно-західного вітру.\r\nТемпература повітря в Україні в неділю також буде невисокою - +20... + 25 градусів, а на півдні і сході 4 серпня відчутно похолоднішає.\r\nКарти: Наталя Діденко\/Facebook\r\nПри цьому Київ спробує уникнути впливу і балканського циклону, і західної вологи. Незначні опади очікуються, проте сильних дощів не буде. Температура у столиці - +20...+22 градуси, але вітер буде таким же сильним, як і в інших частинах України.\r\n"А сильний вітер знижує відчуттєву температуру повітря на кілька градусів", - уточнила Діденко і порадила провести неділю в кінотеатрах і торгових центрах, а не на вулиці.\r\n"Ще раз - з південного заходу, з Балкан, в Україну переміщується активний циклон!", - підкреслила синоптик.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, оголошено штормове попередження.\r\nТим часом синоптик розповіла, коли повернеться тепло.