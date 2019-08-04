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04 серпня 2019, неділя, 06:00 21 Карта
Життя 2019-08-04T08:15:02+03:00
Українські Новини
Балканський циклон охопить зливами майже всю Україну: синоптик попередила про шторм і холод

Балканський циклон охопить зливами майже всю Україну: синоптик попередила про шторм і холод

Шторм. Фото: pixabay
Шторм. Фото: pixabay

У неділю, 4 серпня, значну частину України охопить циклон з Балканського півострова, який буде супроводжуватися сильними зливами, грозами, градом та шквалами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хто перебуває на Півдні України, південному сході, в Приазов'ї, у Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах, на Сході України - туди прямує активний циклон! Обережно", - попередила синоптик.

При цьому в приморській зоні висока ймовірність шторму - купання краще відкласти.

Крім того, більшу частину України охопить сильний вітер, тому варто уникати старих великих дерев з гілками і білбордів.

На заході України очікуються періодичні дощі, а на півночі - без істотних опадів. У Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях - дощі - від невеликих до помірних. Але всюди очікується посилення північно-західного вітру.

Температура повітря в Україні в неділю також буде невисокою - +20... + 25 градусів, а на півдні і сході 4 серпня відчутно похолоднішає.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталя Діденко/Facebook

При цьому Київ спробує уникнути впливу і балканського циклону, і західної вологи. Незначні опади очікуються, проте сильних дощів не буде. Температура у столиці - +20...+22 градуси, але вітер буде таким же сильним, як і в інших частинах України.

"А сильний вітер знижує відчуттєву температуру повітря на кілька градусів", - уточнила Діденко і порадила провести неділю в кінотеатрах і торгових центрах, а не на вулиці.

"Ще раз - з південного заходу, з Балкан, в Україну переміщується активний циклон!", - підкреслила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, оголошено штормове попередження.

Тим часом синоптик розповіла, коли повернеться тепло.

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