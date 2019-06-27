Братья Кличко отобрали здание у киевлян для склада и кухни собственного отеля в центре Киева, - СМИ

В центре Киева власти фактически удалось украсть целый особняк в центре столицы. Причем сделать это дважды. Сначала - у бизнес-леди, которая должна сделать там реконструкцию. Якобы для общины. А потом - уже у общины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Предпринимательница Лариса Гетьман-Гнидунец утвержает, что помещение рядом с гостиницей Кличко оказалось слишком заманчивым, чтобы удержаться от захвата.

В 2005 году она и ее фирма "Капитал" побеждает в инвестиционном конкурсе на реконструкцию здания на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева. Согласно условиям, Лариса, как инвестор, должна снести старый трехэтажный дом, построить новый, и передать часть помещений городу. Но, прежде всего, нужно оформить участок под застройку.

Тем временем Лариса узнает, что рядом с полученным зданием расположилась стройплощадка братьев Кличко. И именно на нем вырос отель младшего брата-боксера с интригующим названием – 11 mirrors.

Участок Ларисы заинтересовал Кличко еще тогда. Старший брат даже вел переговоры о выкупе. Речь шла о миллионах долларов. Очевидно, поэтому переговоры и не заканчивались успехом. Тем временем отель вырос и заинтересованность в домике для младшего брата-боксера стала очевидной. А тут подоспела наконец сессия Киевсовета по земельному вопросу Ларисы.

"В 2013 году, в декабре месяце, мы узнали, что некая неизвестная компания "Альтернатива" получила без конкурса наше помещение, которое город должен был уже передать нам. Получила без конкурса под библиотеку", - рассказывает Лариса. Лариса - действующий победитель инвестиционного конкурса - поняла, что ее здание просто украли. Киевский городской совет без всякого конкурса передает трехэтажку неизвестной компании "Альтернатива" в аренду.

Конечно, юристы Ларисы проанализировали, кто за той "Альтернативой" стоит. Тогда впервые всплыло фамилия - Кличко.

Напомним, Кличко разрешил построить серию девятиэтажек возле Кирилловской церкви британцу Визельману.