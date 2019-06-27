подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
27 июня 2019, четверг, 07:20 530
Недвижимость 2019-06-27T07:20:02+03:00
Українські Новини
Братья Кличко отобрали здание у киевлян для склада и кухни собственного отеля в центре Киева, - СМИ

Братья Кличко отобрали здание у киевлян для склада и кухни собственного отеля в центре Киева, - СМИ

В центре Киева власти фактически удалось украсть целый особняк в центре столицы. Причем сделать это дважды. Сначала - у бизнес-леди, которая должна сделать там реконструкцию. Якобы для общины. А потом - уже у общины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Предпринимательница Лариса Гетьман-Гнидунец утвержает, что помещение рядом с гостиницей Кличко оказалось слишком заманчивым, чтобы удержаться от захвата.

В 2005 году она и ее фирма "Капитал" побеждает в инвестиционном конкурсе на реконструкцию здания на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева. Согласно условиям, Лариса, как инвестор, должна снести старый трехэтажный дом, построить новый, и передать часть помещений городу. Но, прежде всего, нужно оформить участок под застройку.

Тем временем Лариса узнает, что рядом с полученным зданием расположилась стройплощадка братьев Кличко. И именно на нем вырос отель младшего брата-боксера с интригующим названием – 11 mirrors.

Участок Ларисы заинтересовал Кличко еще тогда. Старший брат даже вел переговоры о выкупе. Речь шла о миллионах долларов. Очевидно, поэтому переговоры и не заканчивались успехом. Тем временем отель вырос и заинтересованность в домике для младшего брата-боксера стала очевидной. А тут подоспела наконец сессия Киевсовета по земельному вопросу Ларисы.

"В 2013 году, в декабре месяце, мы узнали, что некая неизвестная компания "Альтернатива" получила без конкурса наше помещение, которое город должен был уже передать нам. Получила без конкурса под библиотеку", - рассказывает Лариса. Лариса - действующий победитель инвестиционного конкурса - поняла, что ее здание просто украли. Киевский городской совет без всякого конкурса передает трехэтажку неизвестной компании "Альтернатива" в аренду.

Конечно, юристы Ларисы проанализировали, кто за той "Альтернативой" стоит. Тогда впервые всплыло фамилия - Кличко.

Напомним, Кличко разрешил построить серию девятиэтажек возле Кирилловской церкви британцу Визельману.

Больше новостей о: Виталий Кличко Коррупция Недвижимость

Архив
Новости
Кандидат на должность главы черкасской ОГА Шевченко в 2017 году купил квартиру в России 08:28
Вопрос о возвращении России в ПАСЕ направлен в "Венецианскую комиссию" 08:00
В Украину запретили ввозить еще 2 российские книги 07:45
Братья Кличко отобрали здание у киевлян для склада и кухни собственного отеля в центре Киева, - СМИ 07:20
Кандидат в нардепы от "Голоса" Юрчишин не считает концертный тур Вакарчука агитацией 07:16
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка 12:20
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине 18:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Кипрская церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ 14:27
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
По Троещине от ЗЕ идет совладелец скандальной компании застройщика Артем Дубнов, - Голобуцкий 11:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok