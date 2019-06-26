Кличко разрешил построить серию девятиэтажек возле Кирилловской церкви британцу Визельману

В Киеве на улице Петропавловской, недалеко от Кирилловской церкви (в зоне защиты исторического памятника), вероятно, вскоре появятся пять новых 9-этажек.

Как сообщает издание КиевВласть, Киевская горгосадминистрация (КГГА) выдала соответствующие Градостроительные условия и ограничения (ГУО) ООО “Стривер Девелопмент” – “юной” компании, которая принадлежит проживающему в Монако гражданину Великобритании Дмитрию Визельману. Похоже, строительство запланировано именно на тех участках (адреса полностью совпадают), которые в конце 2018 года Киевсовет разрешил приватизировать ряду физических лиц для строительства и обслуживания жилых домов (не многоэтажек). Большая часть собственников земли – сотрудники или учредители предприятий Визельмана.

Как стало известно изданию из приказа Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 17 мая 2019 года, ООО “Стривер Девелопмент” (ТОВ “Стрівер Девелопмент”) (*) были выданы ГУО на строительство жилого комплекса с паркингом. Строительство запланировано на ул. Петропавловская, 22-24, 22-24-А, 22-24-Б, 22-24-В и 22-А в Подольском районе Киева.

Согласно документу, новостройки планируют разместить на 0,4087 га земли (кадастровый №8000000000:85:269:0067) по договору “о праве пользования чужим земельным участком”. Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания жилых домов; категория – земли жилищной и общественной застройки; вид использования – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных строений и сооружений. Функциональное назначение земельного участка – территория многоэтажной жилищной застройки, частично – территория усадебной застройки, частично – территория улиц и дорог.

В ГУО отмечается, что максимальная высота домов может составить 27 метров (9 этажей – ред.). Окончательную высоту зданий необходимо определить проектной документацией с учетом памятникоохранного законодательства, согласованного с Министерством культуры, с соблюдением нормативных расстояний от окружающих зданий и сооружений. При проектировании нужно учесть размещение парковок; гранично допустимая плотность населения должна составить не более 450 человек/га. Объект, включая входные группы, смотровые колодцы и инженерные коммуникации, необходимо разместить за границами красных линий окружающих улиц.

Проектируемый участок находится в пределах исторического ареала, в зоне регулирования застройки III категории, в границах охранной (буферной) зоны памятника национального значения Кирилловской церкви (приказ Минкульта от 10 февраля 2014 года № 65). В связи с этим проектировщику необходимо получить заключение у соответствующих органов. Кроме того, в объемно-пространственном решении необходимо обеспечить композиционную согласованность с окружающей исторически сформированной средой, обеспечив согласованность масштабных пропорций объекта относительно окружающей застройки.

Издание отмечает, что земля, на которой планируется это строительство многоэтажек, находится в частной собственности (совсем не будет приносить городскому бюджету дивиденды в виде арендной платы). Буквально недавно, 20.12.2018 года, Киевсовет по процедуре приватизации бесплатно передал ее физическим лицам.