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02 августа 2019, пятница, 23:46 18
Силовые структуры 2019-08-03T00:06:24+03:00
Українські Новини
Российские силовики сфабриковали уголовное дело крымской журналистки, - прокуратура

Российские силовики сфабриковали уголовное дело крымской журналистки, - прокуратура

Журналистка Гульсум Халилова со следователями. Фото: прокуратура Крыма
Журналистка Гульсум Халилова со следователями. Фото: прокуратура Крыма

Прокуратура Крыма 2 августа начала расследование незаконного привлечения к уголовной ответственности правоохранительными органами Российской Федерации крымской журналистки Гульсум Халиловой после того, как в Крыму нашли убитым пропавшего крымскотатарского журналиста.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, журналистка обратилась в прокуратуру 2 августа с заявлением, что из средств массовой информации ей стало известно о возбуждении в отношении нее уголовного дела правоохранительными органами в Крыму по ст. 208 Уголовного кодекса России (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

В связи с этим прокуратура Крыма начала расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Халилову признали потерпевшей.

Сейчас планируется проведение первоочередных следственных действий.

Как сообщали Українськi Новини, на митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов.

Ранее в Москве за акцию протеста были задержаны 50 крымских татар.

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