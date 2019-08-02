Российские силовики сфабриковали уголовное дело крымской журналистки, - прокуратура

Прокуратура Крыма 2 августа начала расследование незаконного привлечения к уголовной ответственности правоохранительными органами Российской Федерации крымской журналистки Гульсум Халиловой после того, как в Крыму нашли убитым пропавшего крымскотатарского журналиста

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, журналистка обратилась в прокуратуру 2 августа с заявлением, что из средств массовой информации ей стало известно о возбуждении в отношении нее уголовного дела правоохранительными органами в Крыму по ст. 208 Уголовного кодекса России (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

В связи с этим прокуратура Крыма начала расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Халилову признали потерпевшей.

Сейчас планируется проведение первоочередных следственных действий.

Как сообщали Українськi Новини, на митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов.

Ранее в Москве за акцию протеста были задержаны 50 крымских татар.