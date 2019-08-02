В МИДе обеспокоены размещением Россией ракет близко к европейским столицам

Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что Украина намерена активизировать диалог с Организацией североатлантического договора (НАТО) из-за прекращения действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (Договор о РСМД) в то время, как арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным

Об этом говорится в заявлении МИДа, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Украина намерена активизировать диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

Представители МИДа отмечают также, что в Украине разочарованы прекращением действия договора о РСМД из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают необходимость действий США.

Украина совместно с США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, МИД выразил обеспокоенность тем, что Россия разместила ракеты в зоне досягаемости некоторых европейских столиц.

Как сообщали Українськi Новини, МИД Украины назвал Россию "государством-изгоем" и осудил репрессии к протестующим.