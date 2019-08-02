подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 22:34 518
Внешняя политика 2019-08-02T22:38:34+03:00
Українські Новини
В МИДе обеспокоены размещением Россией ракет близко к европейским столицам

В МИДе обеспокоены размещением Россией ракет близко к европейским столицам

Украина-НАТО. Фото: Daily
Украина-НАТО. Фото: Daily

Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что Украина намерена активизировать диалог с Организацией североатлантического договора (НАТО) из-за прекращения действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (Договор о РСМД) в то время, как арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным.

Об этом говорится в заявлении МИДа, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Украина намерена активизировать диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

Представители МИДа отмечают также, что в Украине разочарованы прекращением действия договора о РСМД из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают необходимость действий США.

Украина совместно с США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, МИД выразил обеспокоенность тем, что Россия разместила ракеты в зоне досягаемости некоторых европейских столиц.

Как сообщали Українськi Новини, МИД Украины назвал Россию "государством-изгоем" и осудил репрессии к протестующим.

Больше новостей о: Нато МИД Украины Ракеты Ракеты РФ Украина-НАТО ДРСМД

Архив
Новости
Саудовкам от 21 года разрешили выезжать из страны без спроса мужчин 23:59
Российские силовики сфабриковали уголовное дело крымской журналистки, - прокуратура 23:46
Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине 23:23
В МИДе обеспокоены размещением Россией ракет близко к европейским столицам 22:34
Конопля, обнаруженная в поле пшеницы. Фото: Нацполиция
На Буковине в огромном поле пшеницы спрятали посевы конопли 21:30
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
больше новостей
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов 14:32
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok