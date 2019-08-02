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02 августа 2019, пятница, 17:26 34
Силовые структуры 2019-08-02T17:27:42+03:00
Українські Новини
Арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным

Арестованный российский ракетный комплекс передали украинским военным

Служба безопасности Украины передала арестованный зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" России Вооруженным силам Украины после того, как в Луганской области бойцы ВСУ захватили российское оружие.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українські Новини.

"Служба безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечили передачу Минобороны Украины незаконно ввезенного на территорию нашего государства российского зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора", - говорится в нем.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса, установлено, что в период 2007-2010 годов должностные лица компании "Рособоронэкспорт" (Россия), по предварительному сговору с другими лицами, незаконно переправили через таможенную границу Украины ЗРК С-125 "Печора", а также 36 зенитных ракет класса земля-воздух вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением.

По данным СБУ, оружие планировали перевезти в одну из стран Восточной Африки, в отношении которой Советом безопасности Организации объединенных наций введено эмбарго.

В январе указанный ЗРК был обнаружен в одном из складских помещений в Николаеве.

Постановлением следственного судьи 36 зенитных ракет с сопутствующим оборудованием и другим вооружением были изъяты в ходе обыска как контрабанда, признаны вещественными доказательствами и на них наложен арест.

27 марта на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны для дальнейшего распоряжения.

После завершения необходимых процессуальных действий в уголовном производстве, вооружение передается в Вооруженные силы, которые получат ЗРК в составе целого дивизиона.

Как сообщали Українські Новини, контрразведка СБУ заявляет, что фирма бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил (1996 - 1998) Александра Затынайко и экс-чиновника "Укрспецэкспорта" Владимира Петенко поставляла контрабандой из России запчасти для ЗРК для продажи Минобороны.

В марте правоохранители обнаружили 36 российских ракет "земля-воздух" для зенитно-ракетного комплекса "Печора" в порту в Одесской области.

Больше новостей о: СБУ ВСУ Зенитно-ракетный комплекс Ракетный комплекс Российское оружие Вооруженные силы Украины

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