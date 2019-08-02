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02 серпня 2019, пʼятниця, 22:34 60
Зовнішня політика 2019-08-02T22:39:50+03:00
Українські Новини
У МЗС занепокоєні розміщенням Росією ракет близько до європейських столиць

У МЗС занепокоєні розміщенням Росією ракет близько до європейських столиць

Україна-НАТО. Фото: Daily
Україна-НАТО. Фото: Daily

Міністерство закордонних справ (МЗС) повідомляє, що Україна має намір активізувати діалог з Організацією північноатлантичного договору (НАТО) через припинення дії "Договору між США та СРСР про ліквідацію їхніх ракет середньої та меншої дальності" (Договір про РСМД) у той час, як заарештований російський ракетний комплекс передали українським військовим.

Про це йдеться в заяві МЗС, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Україна має намір активізувати діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності всього східного флангу Альянсу.

Представники МЗС зазначають також, що в Україні розчаровані припиненням дії договору про РСМД через ситуацію, яку створила навколо нього Росія, і розуміють необхідність дій США.

Україна спільно з США засудила розробку і випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубіж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Крім того, МЗС висловив стурбованість тим, що Росія розмістила ракети в зоні досяжності деяких європейських столиць.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України назвав Росію "державою-вигнанцем" і засудив репресії до протестувальників.

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