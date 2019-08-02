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02 августа 2019, пятница, 19:56 1008
Президент 2019-08-02T21:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал расследовать нападение на "Укринформ" и "жестко наказать" погромщиков

Зеленский пообещал расследовать нападение на "Укринформ" и "жестко наказать" погромщиков

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский дал оценку ситуации с избиением сотрудников ИА "Укринформ", которое произошло 30 июля во время пресс-конференции в агентстве, сообщает "Укринформ".

Президент прокомментировал это событие в Ивано-Франковске, где находится с рабочей поездкой.

"Как оценивать ситуацию, когда бьют любого человека? Мы сейчас занимаемся и строим отдельную команду по защите журналистов. Я понимаю, что это очень серьезная профессия. Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жестко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами", - заявил Зеленский. 

Как сообщали Українські Новини, год назад, 3 августа 2018, неизвестные вандалы напали на пресс-центр Українських Новин. Около 20 нападающих пытались сорвать пресс-конференцию ювелирного дома.

Тем временем в ООН требуют расследовать жестокие избиения журналистов в Украине, а погромщики "Укринформа" могут получить до 4 лет тюрьмы.

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