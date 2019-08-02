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02 серпня 2019, пʼятниця, 19:38 9
Судова влада 2019-08-02T20:45:02+03:00
Українські Новини
Запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається, - захист

Запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається, - захист

Павло Вовк.
Павло Вовк.

Адвокат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Михайло Ільяшев заявляє, що запобіжний захід його підзахисному не розглядається в той час, як Вовк заперечує втручання свого суду в роботу держорганів..

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"На сьогоднішні немає жодних питань про запобіжний захід", - сказав він.

Також він повідомив, що Вовку не інкримінується тяжкий злочин.

"Якщо ви відкриєте всі статті, які там вказано, то побачите, що жодного звинувачення в скоєнні тяжкого злочину там немає. Серед тих статей 90% зникає", - додав адвокат.

Він зазначив, що не може повідомити подробиці допиту через надання їм зобов'язання про нерозголошення даних досудового розслідування.

Адвокат підкреслив, що захист вивчить питання оскарження підозри.

Юрист запевнив, що Вовк не збирається подавати у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура повідомила про підозру Вовку і ще двом суддям Окружного адмінсуду Києва і судді з Одеси про підозру у втручанні в діяльність держорганів.

Тим часом захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся до ДБР через втручання в роботу судових органів.

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