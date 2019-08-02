Запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається, - захист

\r\nАдвокат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Михайло Ільяшев заявляє, що запобіжний захід його підзахисному не розглядається в той час, як Вовк заперечує втручання свого суду в роботу держорганів..\r\nПро це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.\r\n"На сьогоднішні немає жодних питань про запобіжний захід", - сказав він.\r\nТакож він повідомив, що Вовку не інкримінується тяжкий злочин.\r\n"Якщо ви відкриєте всі статті, які там вказано, то побачите, що жодного звинувачення в скоєнні тяжкого злочину там немає. Серед тих статей 90% зникає", - додав адвокат.\r\nВін зазначив, що не може повідомити подробиці допиту через надання їм зобов'язання про нерозголошення даних досудового розслідування.\r\nАдвокат підкреслив, що захист вивчить питання оскарження підозри.\r\nЮрист запевнив, що Вовк не збирається подавати у відставку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура повідомила про підозру Вовку і ще двом суддям Окружного адмінсуду Києва і судді з Одеси про підозру у втручанні в діяльність держорганів.\r\nТим часом захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся до ДБР через втручання в роботу судових органів.\r\n