Гривня йде на зміцнення: НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка

У той час, як банкіри розповіли, коли подорожчає валюта, Національний банк України встановив офіційний курс гривні з 29 липня по 5 серпня, повідомляють Українські Новини.\r\nОфіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.\r\nОфіційний курс гривні до долара UAH\/USD:\r\n\r\n\r\n\r\nКод валюти\r\nКількість одиниць\r\nНазва валюти\r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n036 AUD\r\n100\r\nавстралійський доллар\r\n1733,1000\r\n\r\n\r\n944 AZN\r\n100\r\nазербайджанський манат\r\n1502,2183\r\n\r\n\r\n933 BYN\r\n10\r\nбелоруський рубль\r\n124,2530\r\n\r\n\r\n975 BGN\r\n100\r\nболгарський лев\r\n1450,1576\r\n\r\n\r\n410 KRW\r\n1000\r\nвона\r\n21,2699\r\n\r\n\r\n344 HKD\r\n100\r\nгонконгський доллар\r\n326,2871\r\n\r\n\r\n208 DKK\r\n100\r\nданська крона\r\n379,8846\r\n\r\n\r\n840 USD\r\n100\r\nдолар США\r\n2553,7711\r\n\r\n\r\n978 EUR\r\n100\r\nєвро\r\n2836,2182\r\n\r\n\r\n818 EGP\r\n100\r\nегипетський фунт\r\n154,7909\r\n\r\n\r\n392 JPY\r\n1000\r\nєна\r\n239,2020\r\n\r\n\r\n985 PLN\r\n100\r\nзлотий\r\n659,3709\r\n\r\n\r\n356 INR\r\n1 000\r\nіндійська рупія\r\n366,7207\r\n\r\n\r\n364 IRR\r\n1 000\r\nіранський ріал\r\n0,6080\r\n\r\n\r\n124 CAD\r\n100\r\nканадський долар\r\n1929,6627\r\n\r\n\r\n191 HRK\r\n100\r\nкуна\r\n384,2333\r\n\r\n\r\n484 MXN\r\n100\r\nмексиканський песо\r\n132,1987\r\n\r\n\r\n498 MDL\r\n100\r\nмолдавський лей\r\n143,1261\r\n\r\n\r\n376 ILS\r\n100\r\nновий ізраїльський шекель\r\n731,2479\r\n\r\n\r\n554 NZD\r\n100\r\nновозеландський долар\r\n1665,8159\r\n\r\n\r\n578 NOK\r\n100\r\nнорвезька крона\r\n286,1832\r\n\r\n\r\n710 ZAR\r\n100\r\nренд\r\n173,7123\r\n\r\n\r\n643 RUB\r\n10\r\nросійський рубль\r\n3,9506\r\n\r\n\r\n946 RON\r\n100\r\nрумунський лей\r\n599,0534\r\n\r\n\r\n360 IDR\r\n10000\r\nРупія\r\n17,9821\r\n\r\n\r\n682 SAR\r\n100\r\nсаудівський ріял\r\n681,0056\r\n\r\n\r\n702 SGD\r\n100\r\nсингапурський долар\r\n1854,9498\r\n\r\n\r\n960 XDR\r\n100\r\nСПЗ\r\n3506,6798\r\n\r\n\r\n398 KZT\r\n100\r\nтеньге\r\n6,6201\r\n\r\n\r\n949 TRY\r\n100\r\nтурецька ліра\r\n455,8297\r\n\r\n\r\n348 HUF\r\n1000\r\nфоринт\r\n86,7451\r\n\r\n\r\n826 GBP\r\n100\r\nфунт стерлінгів\r\n3099,5226\r\n\r\n\r\n203 CZK\r\n100\r\nчеська крона\r\n110,0888\r\n\r\n\r\n752 SEK\r\n100\r\nшведська крона\r\n264,5158\r\n\r\n\r\n756 CHF\r\n100\r\nшвейцарський франк\r\n2594,6557\r\n\r\n\r\n156 CNY\r\n100\r\nюань женьміньбі\r\n368,0628\r\n\r\n\r\n\r\nII група класифікатора НБУ (валюта з обмеженою конвертованістю):\r\n\r\n\r\n\r\nКод\r\nКількість одиниць\r\nНазва валюти\r\nОфіційний курс на 05.08.2019\r\n\r\n\r\n012 DZD\r\n100\r\nалжирський динар\r\n20,9821\r\n\r\n\r\n764 THB\r\n100\r\nбат\r\n81,4071\r\n\r\n\r\n051 AMD\r\n10 000\r\nвірменський драм\r\n525,8560\r\n\r\n\r\n936 GHS\r\n100\r\nганських седі\r\n465,5371\r\n\r\n\r\n784 AED\r\n100\r\nдирхам ОАЕ\r\n681,2447\r\n\r\n\r\n704 VND\r\n10 000\r\nдонг\r\n10,7848\r\n\r\n\r\n368 IQD\r\n100\r\nіракський динар\r\n2,1089\r\n\r\n\r\n981 GEL\r\n100\r\nларі\r\n841,9394\r\n\r\n\r\n422 LBP\r\n1 000\r\nліванський фунт\r\n16,6340\r\n\r\n\r\n434 LYD\r\n100\r\nлівійський динар\r\n1784,9019\r\n\r\n\r\n458 MYR\r\n100\r\nмалайзійський рингіт\r\n606,3380\r\n\r\n\r\n504 MAD\r\n100\r\nмарокканський дирхам\r\n260,8774\r\n\r\n\r\n901 TWD\r\n100\r\nновий тайванський доллар\r\n80,5095\r\n\r\n\r\n586 PKR\r\n100\r\nпакистанська рупія\r\n15,7116\r\n\r\n\r\n941 RSD\r\n100\r\nсербський динар\r\n23,7682\r\n\r\n\r\n417 KGS\r\n100\r\nсом\r\n35,8702\r\n\r\n\r\n972 TJS\r\n100\r\nсомоні\r\n265,0588\r\n\r\n\r\n050 BDT\r\n100\r\nтака\r\n29,7265\r\n\r\n\r\n788 TND\r\n100\r\nтуніський динар\r\n869,2591\r\n\r\n\r\n934 TMT\r\n100\r\nтуркменський новий манат\r\n714,8787\r\n\r\n\r\n860 UZS\r\n100\r\nузбецький сум\r\n0,2887\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс долара і євро в обмінниках злетів.\r\nТакож фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.