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02 серпня 2019, пʼятниця, 18:23 10
Фінанси 2019-08-02T18:35:31+03:00
Українські Новини
Гривня йде на зміцнення: НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка

Гривня йде на зміцнення: НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка

Гривні. Фото: Телеграф
Гривні. Фото: Телеграф

У той час, як банкіри розповіли, коли подорожчає валюта, Національний банк України встановив офіційний курс гривні з 29 липня по 5 серпня, повідомляють Українські Новини.

Офіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:


Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійський доллар 1733,1000
944 AZN 100 азербайджанський манат 1502,2183
933 BYN 10 белоруський рубль 124,2530
975 BGN 100 болгарський лев 1450,1576
410 KRW 1000 вона 21,2699
344 HKD 100 гонконгський доллар 326,2871
208 DKK 100 данська крона 379,8846
840 USD 100 долар США 2553,7711
978 EUR 100 євро 2836,2182
818 EGP 100 египетський фунт 154,7909
392 JPY 1000 єна 239,2020
985 PLN 100 злотий 659,3709
356 INR 1 000 індійська рупія 366,7207
364 IRR 1 000 іранський ріал 0,6080
124 CAD 100 канадський долар 1929,6627
191 HRK 100 куна 384,2333
484 MXN 100 мексиканський песо 132,1987
498 MDL 100 молдавський лей 143,1261
376 ILS 100 новий ізраїльський шекель 731,2479
554 NZD 100 новозеландський долар 1665,8159
578 NOK 100 норвезька крона 286,1832
710 ZAR 100 ренд 173,7123
643 RUB 10 російський рубль 3,9506
946 RON 100 румунський лей 599,0534
360 IDR 10000 Рупія 17,9821
682 SAR 100 саудівський ріял 681,0056
702 SGD 100 сингапурський долар 1854,9498
960 XDR 100 СПЗ 3506,6798
398 KZT 100 теньге 6,6201
949 TRY 100 турецька ліра 455,8297
348 HUF 1000 форинт 86,7451
826 GBP 100 фунт стерлінгів 3099,5226
203 CZK 100 чеська крона 110,0888
752 SEK 100 шведська крона 264,5158
756 CHF 100 швейцарський франк 2594,6557
156 CNY 100 юань женьміньбі 368,0628

II група класифікатора НБУ (валюта з обмеженою конвертованістю):

Код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс на 05.08.2019
012 DZD 100 алжирський динар 20,9821
764 THB 100 бат 81,4071
051 AMD 10 000 вірменський драм 525,8560
936 GHS 100 ганських седі 465,5371
784 AED 100 дирхам ОАЕ 681,2447
704 VND 10 000 донг 10,7848
368 IQD 100 іракський динар 2,1089
981 GEL 100 ларі 841,9394
422 LBP 1 000 ліванський фунт 16,6340
434 LYD 100 лівійський динар 1784,9019
458 MYR 100 малайзійський рингіт 606,3380
504 MAD 100 марокканський дирхам 260,8774
901 TWD 100 новий тайванський доллар 80,5095
586 PKR 100 пакистанська рупія 15,7116
941 RSD 100 сербський динар 23,7682
417 KGS 100 сом 35,8702
972 TJS 100 сомоні 265,0588
050 BDT 100 така 29,7265
788 TND 100 туніський динар 869,2591
934 TMT 100 туркменський новий манат 714,8787
860 UZS 100 узбецький сум 0,2887

Як повідомляли Українські Новини, курс долара і євро в обмінниках злетів.

Також фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.

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