АП не предоставила ГБР видео с камер наблюдения о возможном вывозе из здания секретных документов

Администрация Президента отказалась предоставить Госбюро расследований видеозаписи с камер наблюдения, на которых могут быть зафиксированы факты возможного вывоза из здания секретных документов.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nУстановлено, что ГБР расследует дело об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.\r\nВ рамках дела ГБР 30 мая запросило у Администрации видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые возможно зафиксировали факты вынесения из помещений АП любых вещей и документов за период с 01.04.2019 по 29.05.2019.\r\nОднако Администрация не предоставила такую информацию.\r\nВ итоге ГБР обратилось с ходатайством в суд.\r\n9 июля Печерский суд Киева разрешил ГБР временный доступ к оборудованию, которое осуществляет видеозапись, и к видеозаписям с камер наблюдения, которые могли зафиксировать факты вынесения из указанных помещений любых вещей и документов за указанный период.\r\nСледователям разрешено изъять соответствующую информацию, которая находится во владении Администрации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, допрос Цеголко о пропаже оборудования из ситуационной комнаты АП засекретили.\r\nТакже стало известно, что АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко.\r\nТем временем Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.\r\nТем временем ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.