АП не предоставила ГБР видео с камер наблюдения о возможном вывозе из здания секретных документов

Администрация Президента отказалась предоставить Госбюро расследований видеозаписи с камер наблюдения, на которых могут быть зафиксированы факты возможного вывоза из здания секретных документов.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Установлено, что ГБР расследует дело об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

В рамках дела ГБР 30 мая запросило у Администрации видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые возможно зафиксировали факты вынесения из помещений АП любых вещей и документов за период с 01.04.2019 по 29.05.2019.

Однако Администрация не предоставила такую информацию.

В итоге ГБР обратилось с ходатайством в суд.

9 июля Печерский суд Киева разрешил ГБР временный доступ к оборудованию, которое осуществляет видеозапись, и к видеозаписям с камер наблюдения, которые могли зафиксировать факты вынесения из указанных помещений любых вещей и документов за указанный период.

Следователям разрешено изъять соответствующую информацию, которая находится во владении Администрации.

Как сообщали Українськi Новини, допрос Цеголко о пропаже оборудования из ситуационной комнаты АП засекретили.

Также стало известно, что АП и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко.

Тем временем Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП.

Тем временем ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.