Суд удовлетворил иск Портнова о взыскании $300 тыс. ущерба с чиновников ГПУ, МИДа и посольства Украины в Канаде

Суд удовлетворил иск Портнова о взыскании $300 тыс. ущерба с чиновников ГПУ, МИДа и посольства Украины в Канад

Сегодня, 1 августа, суд удовлетворил иск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Портнова о взыскании ущерба, причиненного ему чиновниками ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде. Об этом Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании ущерба, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США. Закон предписывает подачу такого иска к Минюсту и Казначейству, а уже они обязаны взыскивать ущерб с виновных чиновников", - сообщил Портнов.

Также Портнов напомнил, что не намерен взыскать средства из бюджета.

"Напоминаю свою позицию - я даю слово не взыскивать ни одной копейки из украинского бюджета и дождаться, когда Казначейство взыщет все деньги с заместителя Генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и Посла Украины в Канаде Шевченко. В понедельник я направлю соответсвующее письмо в Казначейство с предложением о координации юридической работы и обязательством не взыскивать средства из государственного бюджета", - отметил Портнов.

Как сообщали Українські Новини, суд признал, что чиновники украинского посольства давали ложные показания Канаде, чтобы ввести санкции против Портнова.

Ранее Портнов через суд потребовал от чиновников Генпрокуратуры и МИДа $300 тыс. за незаконное применение санкций.

Также Портнов назвал четырех людей, которых хочет привлечь к уголовной ответственности.