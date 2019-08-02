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02 августа 2019, пятница, 15:25 378
Политика 2019-08-02T15:35:24+03:00
Українські Новини
Претендентом на пост премьер-министра Украины может стать бывший замглавы Минфина Уманский

Претендентом на пост премьер-министра Украины может стать бывший замглавы Минфина Уманский

Игорь Уманский
Игорь Уманский

Бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский может стать претендентом на должность премьер-министра Украины или главы Национального банка.

Об этом написал журналист Юрий Дощатов, ссылаясь на свои источники.

После ухода из Минфина в 2015 году Уманский был не очень публичен, однако сейчас практически является одним из основных консультантов Президента Владимира Зеленского, пишет журналист.

Сам Уманский, который не раз был замечен в ОП, подтвердил, что у него происходят контакты, как с представителями команды Президента, так и лично с Владимиром Зеленским, однако отказался от комментариев.

Как сообщали Українські Новини, новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского.

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.

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