Претендентом на пост премьер-министра Украины может стать бывший замглавы Минфина Уманский

Бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский может стать претендентом на должность премьер-министра Украины или главы Национального банка.\r\nОб этом написал журналист Юрий Дощатов, ссылаясь на свои источники.\r\nПосле ухода из Минфина в 2015 году Уманский был не очень публичен, однако сейчас практически является одним из основных консультантов Президента Владимира Зеленского, пишет журналист.\r\nСам Уманский, который не раз был замечен в ОП, подтвердил, что у него происходят контакты, как с представителями команды Президента, так и лично с Владимиром Зеленским, однако отказался от комментариев.\r\nКак сообщали Українські Новини, новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского.\r\nТем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.