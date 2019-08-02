Претендентом на посаду прем'єр-міністра України може стати колишній заступник глави Мінфіну Уманський

Колишній заступник міністра фінансів Ігор Уманський може стати претендентом на посаду прем'єр-міністра України або голови Національного банку.

Про це написав журналіст Юрій Дощатов, посилаючись на свої джерела.

Після відходу з Мінфіну в 2015 році Уманський був не дуже публічний, однак зараз практично є одним з основних консультантів Президента Володимира Зеленського, пише журналіст.

Сам Уманський, який не раз був помічений у ОП, підтвердив, що у нього відбуваються контакти, як з представниками команди Президента, так і особисто з Володимиром Зеленським, однак відмовився від коментарів.

Як повідомляли Українські Новини, новим прем'єром може стати таємний радник Президента Зеленського.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра.