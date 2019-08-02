За пол года молочные продукты подорожали на 4,5%

Цена на молочные продукты повышается быстрее, чем в 2018 году. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По данным Государственной службы статистики за первое полугодие 2019 набор молочных продуктов подорожал на 2,6%, с 217,1 гривен в декабре 2018 года до 222,7 гривен в июне 2019 года. В состав этой корзины входят по килограмму творога, сметаны, литр молока и 200 грамм сливочного масла.



Отмечается, что в прошлом году, за это же время, рост стоимости молочной корзины составил 2%. Тогда меньшими темпами дорожали молоко, сметана и масло, а творог даже подешевел.



Дорошенко сообщил, что Ассоциации поставщиков торговых сетей провела свое исследование. Выяснилось, что с 1 января по 1 июля 2019 года молочная корзина выросла в цене на 4,5%.

"200 грамм сливочного масла в декабре прошлого года стоили 39 грн, а в июне 2019 - 40,7грн. Индекс роста за первое полугодие 4,4%. По нашим собственным исследованиям рост произошел на 6,3%. Килограмм сметаны, накануне Нового года обходился в 56,6грн, за полгода подорожал до 58,4грн, что составляет 3,2%", - говорится в исследовании.



По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей сметана стала дороже на 5,1%. Также данные показывают подорожание молока на 4,3% за последние шесть месяцев. Килограмм творога за полгода увеличился в цене на 3,5.



Кроме того, за первое полугодие в крупных продуктовых гипермаркетах кефир подорожал на 8%, а йогурт на 12%.



Как сообщали Українські Новини, за год средняя стоимость вареников выросла на 12%.



Также самое простое блюдо - омлет стал дешевлее на 10%.



Тем временем цены на малину резко упали, однако остаются рекордно высокими.



