Курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився

З 26 липня по 2 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 10,23 коп. до 25,5715 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,58 коп. до 25,2021 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 40,28 коп. до 27,8008 UAH/EUR, курс продажу знизився на 32,01 коп. до 28,3888 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 2 серпня 25,2021 25,5715 27,8008 28,3888 3,5300 4,1000 Порівняно з 26 липня -0,1558 -0,1023 -0,4028 -0,3201 -0,1100 -0,0700

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

Тим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.

У п'ятницю 2 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс купівлі - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH/USD.