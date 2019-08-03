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03 серпня 2019, субота, 08:00 20
Фінанси 2019-08-03T10:45:02+03:00
Українські Новини
Курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився

Курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився

Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

З 26 липня по 2 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 10,23 коп. до 25,5715 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,58 коп. до 25,2021 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 40,28 коп. до 27,8008 UAH/EUR, курс продажу знизився на 32,01 коп. до 28,3888 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 2 серпня 25,2021 25,5715 27,8008 28,3888 3,5300 4,1000
Порівняно з 26 липня  -0,1558 -0,1023 -0,4028 -0,3201 -0,1100 -0,0700

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

Тим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.

У п'ятницю 2 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс купівлі - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH/USD.

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