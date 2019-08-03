Курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився

З 26 липня по 2 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 10,23 коп. до 25,5715 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 15,58 коп. до 25,2021 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 40,28 коп. до 27,8008 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 32,01 коп. до 28,3888 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 2 серпня\r\n25,2021\r\n25,5715\r\n27,8008\r\n28,3888\r\n3,5300\r\n4,1000\r\n\r\n\r\nПорівняно з 26 липня \r\n-0,1558\r\n-0,1023\r\n-0,4028\r\n-0,3201\r\n-0,1100\r\n-0,0700\r\n\r\n\r\n\r\nВикористано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD.\r\nТим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.\r\nУ п'ятницю 2 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH\/USD, курс купівлі - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH\/USD.