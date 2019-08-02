В 1-м полугодии ПУМБ нарастил прибыль на четверть

В январе-июне Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил прибыль на 26% 1,27 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Операционный доход банка за 6 месяцев 2019 года, составил 3,4 млрд гривен.

Чистый процентный доход банка до резервов составил 2,45 млрд гривен, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый комиссионный доход по результатам первого полугодия составил 833 млн гривен.

Собственный капитал банка составил 7,62 млрд гривен.

Активы ПУМБ составляют 50 млрд гривен.

С начала года обязательства ПУМБ уменьшились на 2% до 43 млрд гривен.

Средства клиентов по итогам первого полугодия 2019 года составили 40,45 млрд гривен.

По состоянию на 30 июня 2019 года чистый кредитный портфель банка составил 28,9 млрд гривен, из них 9,4 млрд. гривен – кредиты физическим лицам.

ПУМБ продолжает увеличивать уровень адекватности капитала.

На конец ІІ квартала 2019 года этот показатель достиг 20,47%.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.

Национальный банк определил 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией.

ПУМБ выпустил единую карту для любых выплат - "всеКАРТА".