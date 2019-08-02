В 1-м полугодии ПУМБ нарастил прибыль на четверть

В январе-июне Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил прибыль на 26% 1,27 млрд гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.\r\nОперационный доход банка за 6 месяцев 2019 года, составил 3,4 млрд гривен.\r\nЧистый процентный доход банка до резервов составил 2,45 млрд гривен, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.\r\nЧистый комиссионный доход по результатам первого полугодия составил 833 млн гривен.\r\nСобственный капитал банка составил 7,62 млрд гривен.\r\nАктивы ПУМБ составляют 50 млрд гривен.\r\nС начала года обязательства ПУМБ уменьшились на 2% до 43 млрд гривен.\r\nСредства клиентов по итогам первого полугодия 2019 года составили 40,45 млрд гривен.\r\nПо состоянию на 30 июня 2019 года чистый кредитный портфель банка составил 28,9 млрд гривен, из них 9,4 млрд. гривен – кредиты физическим лицам.\r\nПУМБ продолжает увеличивать уровень адекватности капитала.\r\nНа конец ІІ квартала 2019 года этот показатель достиг 20,47%.\r\nКак сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс"."СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.\r\nНациональный банк определил 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией.\r\nПУМБ выпустил единую карту для любых выплат - "всеКАРТА".