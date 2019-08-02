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02 августа 2019, пятница, 09:48 63
Президент 2019-08-02T09:48:55+03:00
Українські Новини
Зеленский не будет снимать запрет на российские соцсети

Зеленский не будет снимать запрет на российские соцсети

Социальная сеть
Социальная сеть "Одноклассники". Фото: danilidi.ru

Советник президента Зеленского Никита Потураев, угодивший в эпицентр мощного скандала из-за своей лекции будущим нардепам от "Слуги народа", снова выступил с громким заявлением. Он заявил, что в команде главы государства нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал Никита Потураев.

Как сообщали Українські Новини, Дубинский назвал некомпетентнымоднопартийца от "Слуги народа". Ранее Потураев заявил, что Зеленский может начать наступление на Донбассе.

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