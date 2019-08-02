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02 серпня 2019, пʼятниця, 09:48 66
Президент 2019-08-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський не буде знімати заборону на російські соцмережі

Зеленський не буде знімати заборону на російські соцмережі

Соціальна мережа
Соціальна мережа "Однокласники". Фото: danilidi.ru

Радник президента Зеленського Микита Потураєв, який потрапив в епіцентр потужного скандалу через своюлекцію майбутнім нардепам від "Слуги народу", знову виступив з гучною заявою. Він заявив, що в команді глави держави немає планів скасувати блокування доступу до російських соціальних мереж, яка була введена в 2017 році. Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути вирішені, тому що це зброя ворога. Ми просто не повинні робити дурниць, а захищати наш інформаційний простір не повинні", - сказав Микита Потураєв.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський назвав некомпетентним однопартійця від "Слуги народу". Раніше Потураєв заявив, що Зеленський може почати наступ на Донбасі.

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