Зеленський не буде знімати заборону на російські соцмережі

Радник президента Зеленського Микита Потураєв, який потрапив в епіцентр потужного скандалу через своюлекцію майбутнім нардепам від "Слуги народу", знову виступив з гучною заявою. Він заявив, що в команді глави держави немає планів скасувати блокування доступу до російських соціальних мереж, яка була введена в 2017 році. Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути вирішені, тому що це зброя ворога. Ми просто не повинні робити дурниць, а захищати наш інформаційний простір не повинні", - сказав Микита Потураєв.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський назвав некомпетентним однопартійця від "Слуги народу". Раніше Потураєв заявив, що Зеленський може почати наступ на Донбасі.