Глава ОАСК Вовк призывает Сытника не игнорировать заседание суда по его делу о коррупции

Глава Окружного административного суда Павел Вовк призывает директора НАБУ Артема Сытника явится на заседание суда по его протоколу о коррупции.\r\nОб этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.\r\nТакже он сообщил, что завтра, 2 августа придет в ГПУ на допрос.\r\n"Завтра вместе с адвокатами, как и положено, в 14:00 приду в Генеральную прокуратуру Украины. От следственных действий не прячусь. Будем защищаться и доказывать нашу правоту", - написал он.\r\nВовк задал риторический вопрос, готов ли директор НАБУ так же своевременно прибыть в Сарненский суд и отвечать перед законом по протоколу о коррупции?\r\n"Или мы опять, вместо рассмотрения его дела, будем смотреть очередное Сытник-шоу для СМИ, как это уже было 26 июля?", - отметил Вовк.\r\nКак сообщали Українські Новини, Вовк сомневается в юридической перспективе дела о вмешательстве суда в деятельность госорганов, которое расследует управление спецрасследований Генпрокуратуры и Национальное антикоррупционное бюро.\r\nВовк уверен, что дело против него - личная месть Сытника.\r\nГлава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают.\r\n \r\n