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01 августа 2019, четверг, 17:15 281
Судебная власть 2019-08-01T17:16:24+03:00
Українські Новини
Глава ОАСК Вовк призывает Сытника не игнорировать заседание суда по его делу о коррупции

Глава ОАСК Вовк призывает Сытника не игнорировать заседание суда по его делу о коррупции

Глава Окружного административного суда Павел Вовк призывает директора НАБУ Артема Сытника явится на заседание суда по его протоколу о коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Также он сообщил, что завтра, 2 августа придет в ГПУ на допрос.

"Завтра вместе с адвокатами, как и положено, в 14:00 приду в Генеральную прокуратуру Украины. От следственных действий не прячусь. Будем защищаться и доказывать нашу правоту", - написал он.

Вовк задал риторический вопрос, готов ли директор НАБУ так же своевременно прибыть в Сарненский суд и отвечать перед законом по протоколу о коррупции?

"Или мы опять, вместо рассмотрения его дела, будем смотреть очередное Сытник-шоу для СМИ, как это уже было 26 июля?", - отметил Вовк.

Как сообщали Українські Новини, Вовк сомневается в юридической перспективе дела о вмешательстве суда в деятельность госорганов, которое расследует управление спецрасследований Генпрокуратуры и Национальное антикоррупционное бюро.

Вовк уверен, что дело против него - личная месть Сытника.

Глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают.

 

 

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