Дело о вмешательстве суда в деятельность госорганов не имеет никакой юридической перспективы, - Вовк

Окружной админсуд Киева сомневается в юридической перспективе дела о вмешательстве суда в деятельность госорганов, которое расследует управление спецрасследований Генпрокуратуры и Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава суда Павел Вовк.

"Это дело не имеет никакой юридической перспективы. Почему? Масса нарушений. Кодекс не позволяет НАБУ и ГПУ действовать так, как они это сделали. Чтобы все было юридически грамотно, нужно было идти другим путем, но я не хочу подсказывать как. Для меня единственная интрига - когда это все развалится. С юридической точки зрения для нас лучше предъявление подозрений. Это наделяет нас определенным статусом, который позволит защититься", - сказал он.

Вовк не смог ответить на вопрос, станет ли генпрокурор Юрий Луценко или один из его заместителей подписывать подозрения на основании озвученных фактов.

"Мне сложно сказать, потому что в таких вопросах, в любом случае, есть как юридическая составляющая, так и политическая. Что будет превалировать - мне неизвестно. Мы на этот процесс не можем и не собираемся влиять", - отметил Вовк.

Глава суда подчеркнул, что судьи готовы к вручению подозрений.

"Наш суд – один из немногих, который позволяет себе принимать независимые решения, без оглядки на власть. Остро начали реагировать на такие решения в период избирательной кампании, и тогда началась прямая критика действий суда от предыдущей власти. И в этот же период появились, насколько я понимаю, первые записи тех разговоров. Если мы вспомним, что же тогда было актуально, кроме избирательного процесса – это дело по увеличению тарифов для населения. ОАСК защитил людей от необоснованного увеличения тарифов. Это решение вызвало негатив со стороны высших должностных лиц государства", - заявил Вовк.

Кроме того он подчеркнул, что суд неоднократно находился в эпицентре публичной атаки, когда бывший президент Петр Порошенко собрал СНБО по решению суда в деле о национализации Приватбанка и дал указание ВККС немедленно перезагрузить Окружной суд.

"Это – ни что иное, как давление на суд. Присутствующие на СНБО совершили правонарушение, хотя понимали они это, или нет - это уже другой вопрос", - считает судья.

Как сообщали Українськi Новини, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Он считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.