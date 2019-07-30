Глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк не исключает, что его телефон прослушивают правоохранительные органы, которые ранее провели обыски в здании суда.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Возможно…", - сказал он, отвечая на вопрос, прослушивают ли его.

Он отметил, что подозрительных подслушивающих устройств у себя в кабинете не находил.

По его словам, в нынешнее время множество способов снятия информации.

"Аквариум есть в приемной, поэтому если я и прохожу там, то вряд ли останавливаюсь и начинаю разговаривать. Мы живем во времена цифровых технологий, и возможностей снимать информацию миллионы. Внутри кабинета, с окна. Поэтому гадать, искать... мне не за что переживать", - сообщил Вовк.

Также судья подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия и готов юридически защищаться в любом статусе.

Как сообщали Українськi Новини, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Тем временем Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.