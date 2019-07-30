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30 июля 2019, вторник, 14:09 33
Судебная власть 2019-07-30T14:30:01+03:00
Українські Новини
Глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают

Глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают

Павел Вовк.
Павел Вовк.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк не исключает, что его телефон прослушивают правоохранительные органы, которые ранее провели обыски в здании суда.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Возможно…", - сказал он, отвечая на вопрос, прослушивают ли его.

Он отметил, что подозрительных подслушивающих устройств у себя в кабинете не находил.

По его словам, в нынешнее время множество способов снятия информации.

"Аквариум есть в приемной, поэтому если я и прохожу там, то вряд ли останавливаюсь и начинаю разговаривать. Мы живем во времена цифровых технологий, и возможностей снимать информацию миллионы. Внутри кабинета, с окна. Поэтому гадать, искать... мне не за что переживать", - сообщил Вовк.

Также судья подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия и готов юридически защищаться в любом статусе.

Как сообщали Українськi Новини,  Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Тем временем Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

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