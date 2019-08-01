подписаться на рассылку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 августа 2019, четверг, 16:33 94
Силовые структуры 2019-08-01T18:00:03+03:00
Українські Новини
Прилегающую к мосту территорию Станицы Луганской начали разминировать

Прилегающую к мосту территорию Станицы Луганской начали разминировать

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) приступили к разминированию прилегающей к мосту территории в Станице Луганской.

Об этом говорится в сообщении на странице Станично-Луганской райгосадминистрации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня с утра саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у пункта пропуска "Станица Луганская", - сказано в нем.

В сообщении также отмечено, что разминирование - это следующий шаг с украинской стороны, для ремонта моста.

Как сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.

На Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.

Ранее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.

Больше новостей о: Разминирование Донбасс Станица Луганская

Архив
Новости
Кличко получил поддержку администрации Трампа по поводу незаконного захвата власти в Киеве, – Олещук 18:48
Волкер рассказал, что не видит у России планов освободить украинских моряков 18:41
Цены на бензин продолжают снижаться: сколько стоит топливо на заправках 18:30
Премьер-министр Израиля Нетаньяху хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского 18:13
Госбюро расследований допросило Кличко 18:06
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok