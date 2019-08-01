Прилегающую к мосту территорию Станицы Луганской начали разминировать

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) приступили к разминированию прилегающей к мосту территории в Станице Луганской.

Об этом говорится в сообщении на странице Станично-Луганской райгосадминистрации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня с утра саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у пункта пропуска "Станица Луганская", - сказано в нем.

В сообщении также отмечено, что разминирование - это следующий шаг с украинской стороны, для ремонта моста.

Как сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.

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