Ощутимое похолодание и дожди: погода в Украине на День Святого Ильи

В то время, как запад Украины заливает дождями, 2 августа, на День Святого Ильи, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nВ Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nВ Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+26 градусов, в Днепропетровской области +22…+27 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +17…+23 градуса, в Донецкой области +20…+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области днем местами небольшой кратковременный дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +23…+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n1 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в районе Одессы +22 градуса; в Днепре возле Киева +23 градуса.\r\nТем временем 2 августа празднуется День Святого Ильи.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август.\r\nТакже дожди будут чередоваться с солнцем, а местами ощутимо похолодает.