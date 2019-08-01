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01 августа 2019, четверг, 14:39 345 Карта
Жизнь 2019-08-01T14:40:49+03:00
Українські Новини
Ощутимое похолодание и дожди: погода в Украине на День Святого Ильи

Ощутимое похолодание и дожди: погода в Украине на День Святого Ильи

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как запад Украины заливает дождями, 2 августа, на День Святого Ильи, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+26 градусов, в Днепропетровской области +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +17…+23 градуса, в Донецкой области +20…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области днем местами небольшой кратковременный дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

1 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в районе Одессы +22 градуса; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Тем временем 2 августа празднуется День Святого Ильи.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август.

Также дожди будут чередоваться с солнцем, а местами ощутимо похолодает.

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