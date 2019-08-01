Арест Вышинского обжалован

Защита директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского обжаловала продление его ареста.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте суда, передают Українськi Новини.

Указано, что апелляционная жалоба от адвоката Андрея Доманского была подана 25 июля.

26 июля апелляция была зарегистрирована, и определена коллегия суде во главе с судьей Николаем Авраменко.

Дата рассмотрения дела пока еще не определена.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест Вышинского.

Офис Президента Владимира Зеленского предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.