Арест Вышинского обжалован

Защита директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского обжаловала продление его ареста.\r\nОб этом говорится в распорядке дел на сайте суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что апелляционная жалоба от адвоката Андрея Доманского была подана 25 июля.\r\n26 июля апелляция была зарегистрирована, и определена коллегия суде во главе с судьей Николаем Авраменко.\r\nДата рассмотрения дела пока еще не определена.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест Вышинского.\r\nОфис Президента Владимира Зеленского предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.