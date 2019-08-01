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01 августа 2019, четверг, 13:46 136
Силовые структуры 2019-08-01T14:21:06+03:00
Українські Новини
Арест Вышинского обжалован

Арест Вышинского обжалован

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/
Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/

Защита директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского обжаловала продление его ареста.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте суда, передают Українськi Новини.

Указано, что апелляционная жалоба от адвоката Андрея Доманского была подана 25 июля.

26 июля апелляция была зарегистрирована, и определена коллегия суде во главе с судьей Николаем Авраменко.

Дата рассмотрения дела пока еще не определена.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест Вышинского.

Офис Президента Владимира Зеленского предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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