Глава Окружного админсуда Вовк готов уйти в адвокатуру в случае отставки

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, которого не так давно вызвали в Генпрокуратуру, намерен уйти в адвокатуру в случае перезапуска судебной реформы с полным обнулением судебного состава.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Не боюсь (такого сценария). Отношусь к этому нормально. Пойду работать в адвокатуру. Жизнь на этом не заканчивается. Поверьте, работа в суде - это колоссальная нагрузка. Если такое решение будет принято – мы его поддержим, надо дать новой власти шанс. Но хотелось бы, чтобы перезапуск реформы происходил цивилизованно, тем более, что для этого сейчас есть все условия: огромный кредит доверия к новому Президенту и парламенту. А главное, наконец-то появилась политическая воля менять страну", - сказал Вовк.

Он убежден, что в Украине можно создать независимый суд.

"Законодательные гарантии независимости судебной власти важны: достойный уровень оплаты труда, быстрая реакция на попытки давления на судью, гарантии от безосновательного увольнения судьи и другие факторы. Я верю, что в нынешних условиях изменить законодательство в таком ключе возможно", - подчеркнул он.

Как ранее сообщали Українськи Новини, по мнению самого главы окружного админсуда, о том что НАБУ искажает и монтирует аудиозаписи с его разговорами.

Как ранее говорилось, Павел Вовк отрицает своё отношение к договорённостям с Коломойским по делу о национализации Приватбанка.

Напомним что окружной админсуд Киева считает обыски в суде со стороны Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.