подписаться на рассылку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 августа 2019, четверг, 13:22 33
Силовые структуры 2019-08-01T13:23:07+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили украинского воина

На Донбассе боевики ранили украинского воина

1 военнослужащий ранен в результате обстрелов со стороны боевиков в зоне операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 августа.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.

"По предварительной информации, 1 наш военнослужащий получил ранение", - сообщил он.

Раненный перемещен в госпиталь.

Всего с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ООС.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля на Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы.  1 августа пункт возобновил свою работу. 

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/
Арест Вышинского обжалован 13:46
В Киеве открыли станцию "Театральная" после проверки сообщения о минировании 13:44 Дополнено
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
Судебные иски в 6 округах могут повлиять на результаты выборов, - ЦИК 13:39
На Донбассе боевики ранили украинского воина 13:22
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
Макс Поляков и посол США в Украине обсудили возможности сотрудничества в оборонной промышленности 18:17
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok