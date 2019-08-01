На Донбассе боевики ранили украинского воина

1 военнослужащий ранен в результате обстрелов со стороны боевиков в зоне операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 августа.\r\nОб этом сказал на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.\r\n"По предварительной информации, 1 наш военнослужащий получил ранение", - сообщил он.\r\nРаненный перемещен в госпиталь.\r\nВсего с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ООС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 июля на Донбассе боец ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.\r\n31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы. 1 августа пункт возобновил свою работу.