На Донбассе боевики ранили украинского воина

1 военнослужащий ранен в результате обстрелов со стороны боевиков в зоне операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 августа.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.

"По предварительной информации, 1 наш военнослужащий получил ранение", - сообщил он.

Раненный перемещен в госпиталь.

Всего с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ООС.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля на Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы. 1 августа пункт возобновил свою работу.