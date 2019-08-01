На шахтах "Торецкугля" под Донецком прекращено электроснабжение, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет о прекращении электроснабжения на шахтах государственного угледобывающего предприятия "Торецкуголь" (Донецкая область).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера в 13:00 на шахтах государственного предприятия "Торецкуголь" была отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. Электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат", - написал Герус.

При этом он подчеркнул, что сумма долга предприятия составляет 52,5 млн гривен.

"Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует Министерство энергетики и угольной промышленности. Главное, что "реформу" энергорынка сделали, тарифы резко выросли и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", - отметил Герус.

Как сообщали Українські Новини, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-ч до 2 090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

Также на шахте "Золотое" в Луганской области произошел прорыв шахтных вод.

Ранее "Воде Донбасса" ограничили электричество и часть Донецкой области осталась без водоснабжения.