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01 августа 2019, четверг, 12:45 35
Экономика 2019-08-01T12:46:28+03:00
Українські Новини
На шахтах "Торецкугля" под Донецком прекращено электроснабжение, - Герус

На шахтах "Торецкугля" под Донецком прекращено электроснабжение, - Герус

"Торецкуголь". Фото: wikimapia

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет о прекращении электроснабжения на шахтах государственного угледобывающего предприятия "Торецкуголь" (Донецкая область).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера в 13:00 на шахтах государственного предприятия "Торецкуголь" была отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. Электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат", - написал Герус.

При этом он подчеркнул, что сумма долга предприятия составляет 52,5 млн гривен.

"Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует Министерство энергетики и угольной промышленности. Главное, что "реформу" энергорынка сделали, тарифы резко выросли и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", - отметил Герус.

Как сообщали Українські Новини, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-ч до 2 090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

Также на шахте "Золотое" в Луганской области произошел прорыв шахтных вод.

Ранее "Воде Донбасса" ограничили электричество и часть Донецкой области осталась без водоснабжения.

 

Больше новостей о: Шахта Электроснабжение Отключение электричества Андрей Герус

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