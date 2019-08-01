На шахтах "Торецкугля" под Донецком прекращено электроснабжение, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет о прекращении электроснабжения на шахтах государственного угледобывающего предприятия "Торецкуголь" (Донецкая область).\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Вчера в 13:00 на шахтах государственного предприятия "Торецкуголь" была отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. Электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат", - написал Герус.\r\nПри этом он подчеркнул, что сумма долга предприятия составляет 52,5 млн гривен.\r\n"Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует Министерство энергетики и угольной промышленности. Главное, что "реформу" энергорынка сделали, тарифы резко выросли и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", - отметил Герус.\r\nКак сообщали Українські Новини, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны\/МВт-ч до 2 090 гривен\/МВт-ч после запуска новой модели рынка.\r\nТакже на шахте "Золотое" в Луганской области произошел прорыв шахтных вод.\r\nРанее "Воде Донбасса" ограничили электричество и часть Донецкой области осталась без водоснабжения.\r\n