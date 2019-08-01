Платежный баланс в июне сведен с дефицитом $1,2 млрд

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3.6% от ВВП (в июне прошлого года - 126 млн долларов, или 1.2% от ВВП).\r\nОб этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.\r\nИмпорт товаров в июне вырос на 6.6%, а их экспорт сократился на 5.6%.\r\nВ мае 2019 экспорт товаров вырос на 14.4%, а их импорт - на 8.4%.\r\nЗа январь - июнь 2019 дефицит текущего счета составил 221 млн долларов, или 0.3% от ВВП (за шесть месяцев 2018 - 652 млн долларов, или 1.1% от ВВП).\r\nОбъемы экспорта товаров составили 3.3 млрд долларов.\r\nОсновным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21.9%).\r\nОбъемы импорта товаров составили 4.6 млрд долларов.\r\nОбъемы энергетического импорта сократились на 10.0% (в мае выросли на 4.6%).\r\nОбъемы неэнергетического импорта выросли на 13.1% (в мае - на 9.7%).\r\nБольше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 28.2%).\r\nЧистые заимствования от внешнего сектора (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июне составили 430 млн долларов (в июне 2018 - 126 млн долларов).\r\nПрофицит сводного платежного баланса составил 1,2 млрд долларов (в июне 2018 - 23 млн долларов).\r\nЭто позволило одновременно увеличить международные резервы (на 1.1 млрд долларов) и осуществить выплату долга перед МВФ (158 млн долларов).\r\nПо состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов составил 20.6 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.3 месяца.\r\nКак сообщали Українські Новини, банки, которые продолжают закрывать отделения, констатируют рост кредитных рисков и ожидают увеличения спроса на кредиты населению и малых и средних предприятий (МСП).\r\nФонд гарантирования вкладов физических лиц констатирует, что плохая защита кредиторов сдерживает иностранных инвесторов от покупки украинских активов.