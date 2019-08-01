Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожаров в Сибири

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил помощь в тушении пожара в Сибири.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Кремля.\r\nКак отмечают в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны.\r\n"Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - говорится в сообщении.\r\nПутин, в свою очередь, "высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение" и ответил, "что российская сторона при необходимости им воспользуется".\r\nКак отмечается в сообщении, президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами.\r\nКак пишет "Медуза", общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным на конец июля, превысила три миллиона гектаров. Дым от пожаров распространился на другие части страны — Западную Сибирь, Урал и Поволжье.\r\nВласти долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам, и называли это "бессмысленным и даже где-то вредным" занятием. В конце июля авиация МЧС и Минобороны РФ начала тушить пожары.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах.\r\nРанее в Офисе Президента заявили, что первая встреча Зеленского с Трампомпланируется летом.\r\nТем временем, в 2024 году Путин планирует вновь стать премьером России.