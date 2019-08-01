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  • Трамп зателефонував Путіну і запропонував допомогу в гасінні пожеж в Сибіру
01 серпня 2019, четвер, 09:17 36
Світ 2019-08-01T12:30:04+03:00
Українські Новини
Трамп зателефонував Путіну і запропонував допомогу в гасінні пожеж в Сибіру

Трамп зателефонував Путіну і запропонував допомогу в гасінні пожеж в Сибіру

Путін і Трамп Фото: 2000.ua
Путін і Трамп Фото: 2000.ua

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував допомогу в гасінні пожежі в Сибіру.

Про це повідомила прес-служба Кремля.

Як зазначають у Кремлі, розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

"Президент США запропонував надати допомогу Росії в боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру", - йдеться в повідомленні.

Путін, у свою чергу, висловив щиру подяку за "таке уважне ставлення" і відповів, "що російська сторона при необхідності їм скористається".

Як наголошується в повідомленні, президент Росії оцінив цей крок з боку президента США як запоруку того, що в майбутньому вдасться відновити повноформатні відносини між двома країнами.

Як пише "Медуза", загальна площа лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході, за даними на кінець липня, перевищила три мільйони гектарів. Дим від пожеж поширився на інші частини країни — Західний Сибір, Урал і Поволжя.

Влада довгий час відмовлялися гасити пожежі, які не загрожують населеним пунктам, та називали це "безглуздим і навіть шкідливим" заняттям. В кінці липня авіація МНС і Міноборони РФ почала гасити пожежі.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах.

Раніше в Офісі Президента заявили, що перша зустріч Зеленського з Трампомпланується влітку.

Тим часом, у 2024 році Путін планує знову стати прем'єром Росії.

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