Первая встреча Зеленского с Трампом планируется летом, - Офис Президента

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября, куда также приглашен американский Президент Дональд Трамп, однако их совместная встреча запланирована раньше - летом в США.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам внешней политики Вадим Пристайко, отвечая на вопрос Українських Новин на брифинге.

"Мы действительно планируем визит в Польшу на 1 сентября по приглашению Президента Дуды. Там собирается много лидеров. Думаю, и Президент США обязательно приедет, учитывая тему встречи в Варшаве", - сказал он.

В то же время совместная встреча Зеленского и Трампа, по его словам, состоится раньше.

"Мы планируем наш визит раньше... У нас есть приглашение от Президента Трампа, но конкретной даты пока нет", - сказал он.

Подготовкой данного визита занимается посольство Украины в США, в том числе посол Валерий Чалый.

В то же время Зеленский анонсировал увольнение Чалого, поэтому, по словам Пристайко, продолжит работу временный поверенный в делах Украины в США.

Замруководителя Офиса напомнил, что всего Зеленский решил уволить 12 послов.

По его словам, большинство из них работают более 4-5 лет и их увольнение - это плановая ротация.

Как сообщали Українські Новини, ранее посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что представители команды Зеленского планировали посетить Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи Президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.

По состоянию на 15 июня конкретная дата и повестка дня встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа пока не определена.