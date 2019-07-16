подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 12:46 140
Внешняя политика 2019-07-16T13:57:58+03:00
Українські Новини
Первая встреча Зеленского с Трампом планируется летом, - Офис Президента

Первая встреча Зеленского с Трампом планируется летом, - Офис Президента

Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября, куда также приглашен американский Президент Дональд Трамп, однако их совместная встреча запланирована раньше - летом в США.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам внешней политики Вадим Пристайко, отвечая на вопрос Українських Новин на брифинге.

"Мы действительно планируем визит в Польшу на 1 сентября по приглашению Президента Дуды. Там собирается много лидеров. Думаю, и Президент США обязательно приедет, учитывая тему встречи в Варшаве", - сказал он.

В то же время совместная встреча Зеленского и Трампа, по его словам, состоится раньше.

"Мы планируем наш визит раньше... У нас есть приглашение от Президента Трампа, но конкретной даты пока нет", - сказал он.

Подготовкой данного визита занимается посольство Украины в США, в том числе посол Валерий Чалый.

В то же время Зеленский анонсировал увольнение Чалого, поэтому, по словам Пристайко, продолжит работу временный поверенный в делах Украины в США.

Замруководителя Офиса напомнил, что всего Зеленский решил уволить 12 послов.

По его словам, большинство из них работают более 4-5 лет и их увольнение - это плановая ротация.

Как сообщали Українські Новини, ранее посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что представители команды Зеленского планировали посетить Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи Президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.

По состоянию на 15 июня конкретная дата и повестка дня встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа пока не определена.

Больше новостей о: украино-польские отношения Владимир Зеленский Дональд Трамп

Архив
Новости
На Донбассе из-за обстрела боевиками жилых домов ранены двое мужчин 14:23
Левочкин обещает реальную децентрализацию после выборов 14:06
В рамках Presszvanie прошел совместный турнир по преферансу и покеру среди журналистов 14:00 Пресс-релиз
Зеленский наградил орденом
Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу 14:00
В Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения 13:56
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok