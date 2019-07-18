В 2024 году Путин планирует вновь стать премьером России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил изменить текст российской Конституции, дав больше полномочий парламенту. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Кремле рассматривают возможность расширить законодательную власть в России, чтобы сохранить контроль над государством за Владимиром Путиным после окончания его президентского срока.

Как сообщает Радио Свобода, статья с идеями Володина опубликована в среду в "Парламентской газете". Политик снова предложил, чтобы Государственная дума участвовала в формировании российского правительства. В апреле он уже выступал с такой идеей, отмечая, что у депутатов нет реальных полномочий влиять на утверждение состава кабинета министров. Володин и раньше говорил о необходимости внести изменения в Конституцию. В декабре он предложил проверить, насколько положения основного закона "не утратили своей сущности". Конкретных предложений он тогда не озвучивал.

Издание пишет, что в июле агентство Bloomberg рассказывало, что в Кремле рассматривают возможность расширить полномочия Государственной думы, чтобы сохранить власть Владимира Путина после того, как у него закончится президентский срок в 2024 году. Согласно ставшему известным изданию плану, Путин вновь займёт место премьер-министра, полномочия президента могут быть сильно урезаны, а Госдума увеличит число депутатов, избираемых не по партийным спискам. В публикации не утверждалось, что по новому плану премьер-министр должен будет назначаться Государственной думой, но это следует из логики плана, отмечает издание The Bell.

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