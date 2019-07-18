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18 июля 2019, четверг, 11:46 85
Мир 2019-07-18T11:46:28+03:00
Українські Новини
В 2024 году Путин планирует вновь стать премьером России

В 2024 году Путин планирует вновь стать премьером России

Владимир Путин.
Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил изменить текст российской Конституции, дав больше полномочий парламенту. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Кремле рассматривают возможность расширить законодательную власть в России, чтобы сохранить контроль над государством за Владимиром Путиным после окончания его президентского срока.

Как сообщает Радио Свобода, статья с идеями Володина опубликована в среду в "Парламентской газете". Политик снова предложил, чтобы Государственная дума участвовала в формировании российского правительства. В апреле он уже выступал с такой идеей, отмечая, что у депутатов нет реальных полномочий влиять на утверждение состава кабинета министров. Володин и раньше говорил о необходимости внести изменения в Конституцию. В декабре он предложил проверить, насколько положения основного закона "не утратили своей сущности". Конкретных предложений он тогда не озвучивал.

Издание пишет, что в июле агентство Bloomberg рассказывало, что в Кремле рассматривают возможность расширить полномочия Государственной думы, чтобы сохранить власть Владимира Путина после того, как у него закончится президентский срок в 2024 году. Согласно ставшему известным изданию плану, Путин вновь займёт место премьер-министра, полномочия президента могут быть сильно урезаны, а Госдума увеличит число депутатов, избираемых не по партийным спискам. В публикации не утверждалось, что по новому плану премьер-министр должен будет назначаться Государственной думой, но это следует из логики плана, отмечает издание The Bell.

Напомним, Путин опоздал на встречу с Папой Римским уже во второй раз.

Тем временем, пенсионная реформа рекордно "обвалила" рейтинг Путина.

11 июля Зеленский и Путин в телефонном режиме обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц. Это был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.

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