Украинцу-капитану затонувшего в Будапеште прогулочного судна продлили арест

В Будапеште Верховный суд Венгрии повторно взял под стражу 64-летнего одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn. Об этом сообщает Радио Свобода .

Во время расследования следователи заподозрили капитана в неоказании помощи пострадавшим и взяли его под стражу.

Верховный суд Венгрии решил, что решение Будапештского суда освободить украинца под залог в 15 миллионов форинтов (более 50 тысяч долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

К этому времени капитан Viking Sigyn находился под домашним арестом без права покидать пределы города и с обязательством дважды в неделю появляться в офисе следователей.

Как сообщали Українські Новини, в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец.

Позже со дна Дуная подняли тела капитана и пассажиров затонувшего судна.