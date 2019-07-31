Генпрокуратура вызвала на допрос Денисову

Генеральная прокуратура вызвала на допрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Андрей Тарасов.\r\n"Да, действительно ее вызывают на допрос", - сказал он.\r\nПри этом он не уточнил, на какой день назначен допрос.\r\nОн добавил, что речь идет о допросе на следующей неделе.\r\nПовестку на допрос Денисова уже получила.\r\nДенисову вызывают для допроса по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.\r\nРанее НАБУ обнародовала аудиоразговоры якобы судей Окружного суда, на которых присутствует также голос Денисовой.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.\r\nОкружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.\r\nПредседатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает обыски в суде Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) 26 июля бесполезными, а причины для них - лживыми.