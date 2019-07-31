Генпрокуратура вызвала на допрос Денисову

Генеральная прокуратура вызвала на допрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Андрей Тарасов.

"Да, действительно ее вызывают на допрос", - сказал он.

При этом он не уточнил, на какой день назначен допрос.

Он добавил, что речь идет о допросе на следующей неделе.

Повестку на допрос Денисова уже получила.

Денисову вызывают для допроса по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Ранее НАБУ обнародовала аудиоразговоры якобы судей Окружного суда, на которых присутствует также голос Денисовой.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.

Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает обыски в суде Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) 26 июля бесполезными, а причины для них - лживыми.