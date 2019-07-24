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24 июля 2019, среда, 09:19 24 Фото
Президент 2019-07-24T09:27:31+03:00
Українські Новини
В Украине начали продавать бюсты Зеленского

В Украине начали продавать бюсты Зеленского

Необычные лоты предложены для продажи на одном из популярных сайтов интернет-аукционов. Теперь все желающие могут приобрести бюст Президента Украины Владимира Зеленского. Правда цена данного гипсового изваяния далеко не демократичная. За данную композицию просят 2 тыс грн.

В объявлении сообщается, что "официальные продажи" стартуют в Украине с 25 июля. Сам бюст, по утверждению автора объявления, весит 2,5 килограмма, высота его составляет 23 сантиметра.

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - говорится в сообщении.

Появление бюста Зеленского не может не удивлять: ранее сам Президент Украины  заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах) фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал в свое время Зеленский.

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