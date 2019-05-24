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24 мая 2019, пятница, 19:15 148
Жизнь 2019-05-24T19:15:48+03:00
Українські Новини
Харьковчанка сделала себе татуировку с Зеленским и котятами

Харьковчанка сделала себе татуировку с Зеленским и котятами

Рузанна Щербина набила себе портрет Зеленского. Фото: instagram.com/p/Bxra6aSIrNd/
Рузанна Щербина набила себе портрет Зеленского. Фото: instagram.com/p/Bxra6aSIrNd/

Харьковчанка Рузанна Щербина, которая десять дней назад похвасталась татуировкой с изображением мэра города Геннадия Кернеса, набила на тело новый рисунок - портрет президента Владимира Зеленского. Соответствующее фото девушка выложила на своей странице в Instagram.

"Я обещала тату, если #Зе выиграет. Я сделала. А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик - а завтра глава страны! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан!" - подписала харьковчанка фото татуировки, на которой Зеленский держит трех котят.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем Зеленский назвал всех украинцев президентами.

Ранее Зеленского встретили овациями на инаугурации.

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