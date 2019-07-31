Во Львовской области из-за непогоды обесточены 42 населенных пункта

42 населенных пункта обесточены из-за сильного ветра и дождя по состоянию на 13:00 среды во Львовской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Также обесточены 12 линий электропередачи 6-10кВ.

Больше всего населенных пунктов без электроэнергии – в Сокальском районе области (13).

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ремонтным работам привлечены 9 бригад энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго" в составе 20 человек и 9 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, из-за непогоды почти по всей Украине без электричества остались 53 населенных пункта в пяти областях.

Ранее в 13 областях Украины были обесточены 525 населенных пунктов. Ветер повалил много деревьев, деревья попадали на крыши.



Тем временем синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в начале августа: температура опустится до +18..+20 градусов, но потом погода выровняется и будет в пределах +22..+26 градусов. Синоптик отметила, что жары не будет, будет комфортное теплое лето.