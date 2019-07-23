Труба проигнорировал общественность и сам создал себе проблемы с Советом общественного контроля, - Леменов

Главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов считает, что корень проблем Совета общественного контроля при ГБР лежит в 2017 году, когда директор Госбюро должен был прислушаться к общественности, но поступил иначе.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Что нужно сделать? Нужно поменять подходы в контексте того, как функционирует РГК при ГБР, внести изменения в законодательство. Очень мало членов РГК представлены в составе конкурсных комиссий - один человек на 5 членов это очень мало. Необходимо, как минимум 1/3, не менее двух из пяти. Это первое. Второй нюанс - директору ГБР нужно было прислушаться к нам еще в конце 2017 года и все-таки внедрить онлайн-голосование. У него такая возможность была. Тогда состоялось учредительное собрание, потом был создан совет общественного контроля, который, фактически, ставил палки в колеса ГБР. Под конец, когда были внесены изменения, члены РГК обжаловали их в административном порядке и создание нового совета было приостановлено. Корень всех проблем в 2017 году, поэтому имеем такую ситуацию сегодня", - сказал Леменов.

По его словам, то, что случилось - это проблема и РГК, и Трубы, "потому что он тогда не прислушался, чем и создал себе почву для нынешних проблем".

Леменов отметил, что когда будет разблокирован процесс формирования нового совета общественного контроля - неизвестно.

Он считает, что этот процесс может быть разблокирован по решению суда.

Эксперт подчеркнул, что из-за отсутствия РГК нет возможности привлекать работников ГБР к дисциплинарной ответственности.

"Труба показывает пальцем на Кабмин, что он якобы должен был разработать типовое положение о привлечении к дисциплинарной ответственности. И поэтому он не может сформировать дисциплинарную комиссию, которая действует в составе ГБР. Хотя на самом деле, если бы он хотел, то мог бы это сделать и без типового положения. Ведь Кабмин не разрабатывает положения под каждое конкретное ведомство, он готовит его по шаблону. Так в чем проблема взять за основу этот шаблон и самому разработать положение? Просто нет желания", - уверен Леменов.

Как сообщали Українські Новини, в Совете общественного контроля недовольны работой Директора ГБР.

Глава РГК Болдин подал заявление в Национальную полицию с просьбой открыть уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы по подозрению в превышении служебных полномочий во время прекращения деятельности РГК.

Представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК.