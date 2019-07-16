Замглавы ГБР Буряк о конфликте в руководстве: напряжение сохраняется всегда, когда есть незаконные действия

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Буряк заявляет, что в руководстве ведомства сохраняется напряженность в связи с незаконными действиями, которые происходят в последнее время в ГБР.\r\nОб этом он сообщил в интервью Українським Новинам.\r\n"Напряжение сохраняется всегда, когда есть незаконные действия. Вы знаете, что мы с первым заместителем Директора открыто стали на сторону своих подчиненных в этой ситуации. Потому что для нас очень важна команда профессионалов, которая обеспечит качественную работу органа в целом", - заявил Буряк.\r\nОн подчеркнул, что "люди ждут от ГБР эффективных расследований, а не борьбы ради амбиций".\r\nКак сообщали Українські Новини, Буряк считает незаконными увольнения Трубой руководителей подразделений.\r\nПервый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.\r\nГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР.