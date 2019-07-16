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16 июля 2019, вторник, 20:30 25
Силовые структуры 2019-07-16T20:30:01+03:00
Українські Новини
Замглавы ГБР Буряк о конфликте в руководстве: напряжение сохраняется всегда, когда есть незаконные действия

Замглавы ГБР Буряк о конфликте в руководстве: напряжение сохраняется всегда, когда есть незаконные действия

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Буряк заявляет, что в руководстве ведомства сохраняется напряженность в связи с незаконными действиями, которые происходят в последнее время в ГБР.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Напряжение сохраняется всегда, когда есть незаконные действия. Вы знаете, что мы с первым заместителем Директора открыто стали на сторону своих подчиненных в этой ситуации. Потому что для нас очень важна команда профессионалов, которая обеспечит качественную работу органа в целом", - заявил Буряк.

Он подчеркнул, что "люди ждут от ГБР эффективных расследований, а не борьбы ради амбиций".

Как сообщали Українські Новини, Буряк считает незаконными увольнения Трубой руководителей подразделений.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.

ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР.

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