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18 июля 2019, четверг, 10:42 252
Силовые структуры 2019-07-18T11:06:33+03:00
Українські Новини
Общественный совет при ГБР отрицает обвинения Трубы о блокировании избрания нового состава Совета и создания К

Общественный совет при ГБР отрицает обвинения Трубы о блокировании избрания нового состава Совета и создания КДК

Глава Общественного совета контроля при Госбюро расследований Максим Болдин назвал ложью обвинения директора ГБР Романа Трубы, который заявил, что члены РГК заблокировали конкурс в новый Совет и создание дисциплинарной комиссии.

Об этом Болдин сообщил Українським Новинам.

"Это не просто не соответствует действительности. Я такой вопиющей лжи от такого уровня чиновника, более того руководителя правоохранительного органа еще не слышал. Свидетельством того, что РГК в лице тех адвокатов, о которых он (Труба) говорит, намерена была поучаствовать в избрании нового состава Совета, является список подавших заявки на участие в конкурсе по его (Трубы) методике, которая на наш взгляд неправильная...так вот, прямо на сайте ГБР висит список допущенных к конкурсу кандидатов. Среди этих кандидатов в новый Совет, есть практически все те адвокаты, на которых Труба сослался. Это по-моему самое главное", - сказал Болдин.

Он добавил, что проведение конкурса в РГК заблокировано членом совета, который не участвует в нем.

"А то, что сегодня заблокировано проведение (конкурса), то оно заблокировано по иску одного из членов Совета, который не подавался на этот конкурс. Он не согласен с тем, чтобы конкурс проводился по процедуре интернет-голосования. Все остальные члены РГК, на которых Труба ссылается, подали свои заявки, чем собственно говоря, хотели сподвигнуть его к созданию Дисциплинарной комиссии. Поэтому говорить о том, что этот Совет заблокировал вопрос, это чистой воды ложь", - подчеркнул Болдин

Напомним, Труба обвинил членов РГК в блокировании конкурса в новый Совет и невозможности создать из-за этого КДК при ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Болдин подал заявление в Национальную полицию с просьбой открыть уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы по подозрению в превышении служебных полномочий во время прекращения деятельности РГК.

Член Совета общественного контроля при Госбюро расследований Ярослав Романенко заявляет, что Апелляционный суд отказал Кабмину и ГБР в разблокировании голосования по формированию нового состава РГК.

 

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